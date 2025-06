Colosseum, Romas ikoniske landemerke, har åpnet Gobeklitepe-utstillingen, som viser kopier av tre steinartefakter fra den 12 000 år gamle arkeologiske skatten i Anatolia. Utstillingen vil være tilgjengelig i seks måneder.

Dette arrangementet er et samarbeid mellom Tyrkias Kultur- og Turismedepartement, Utenriksdepartementet, den tyrkiske ambassaden i Roma, Italias Kulturdepartement, direktoratet for Colosseum arkeologiske park og Forum Romanum, samt Turkish Airlines (THY).

Utstillingen, som startet torsdag, inkluderer disse artefaktkopiene sammen med klipp fra filmer vist på Gobeklitepe Velkomstsenter, digitale installasjoner og informative paneler.

En åpningsseremoni ble holdt med Tyrkias vise-kultur- og turismeminister Gokhan Yazgi og hans italienske motpart til stede.

"I den storslåtte atmosfæren i Colosseum, som i århundrer har blitt betraktet som verdens sentrum, presenterer vi dere den dype og eldgamle historien til Gobeklitepe, et sted som har vært vert for noen av menneskehetens viktigste milepæler," sa Yazgi under seremonien.

Utstillingen, som finner sted i andre etasje av det ikoniske Colosseum, vil vare frem til 20. april 2025. Kopiene og tekstede filmene ble spesialbestilt for dette arrangementet av Generaldirektoratet for Kulturarv og Museer.

Turkish Airlines har sørget for gratis transport av artefaktene til Roma.

Verdens eldste tempel

Gjester fikk smake på brød laget av hvete dyrket i Gobeklitepe, samt baklava, tyrkisk delight og en rekke retter fra både tyrkisk og italiensk kjøkken.

Gobeklitepe, anerkjent som verdens eldste tempel, har vært på UNESCOs verdensarvliste siden 2011. Stedet ble oppdaget i 1963 under felles forskning av Istanbul og Chicago universiteter, og ligger i Sanliurfa. Det har tiltrukket seg rekordmange besøkende de siste årene.

Den nylige introduksjonen av varmluftsballongturer har ytterligere beriket besøksopplevelsen, og gir en ny perspektiv på dette eldgamle underverket.

Kilde: TRT WORLD