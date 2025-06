Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har hatt en telefonsamtale med Omans sultan Haitham bin Tariq bin Taimur Al Said for å diskutere den eskalerende konflikten mellom Israel og Iran, samt bredere regionale og globale spørsmål.

Erdogan advarte om at “sammenstøtene utløst av Israels angrep på Iran utgjør en betydelig risiko for regional sikkerhet,” og understreket at “regionen ikke kan tåle en ny krig,” ifølge en uttalelse fra det tyrkiske presidentkontoret søndag.

Han kritiserte videre Israels statsminister Benjamin Netanyahus administrasjon og beskrev den som “et problem for global stabilitet og sikkerhet.”

Erdogan uttrykte særlig bekymring for at angrepene fant sted rett før den sjette runden med atomforhandlinger, og understreket Ankaras standpunkt om at “forhandlinger er den eneste måten å løse atomtvisten på.”

Med fokus på den humanitære dimensjonen understreket Erdogan at “de siste utviklingene ikke må overskygge det pågående folkemordet som Israel utfører i Gaza.”

Tidligere samtaler med regionale ledere

Erdogans samtale med Omans sultan fulgte en rekke telefonsamtaler med regionale ledere i løpet av helgen, inkludert ledere fra Iran, Saudi-Arabia, Egypt, Jordan, Pakistan, Syria og USA.

I en telefonsamtale lørdag med Irans president Masoud Pezeshkian sa Erdogan at Israels statsminister Benjamin Netanyahu forsøkte å sette regionen i brann og sabotere atomforhandlingene med angrep på Iran.

En uttalelse fra hans kontor sa at Erdogan fortalte Pezeshkian at Israels angrep hadde som mål å avlede oppmerksomheten fra det han kalte et folkemord i Gaza.