Israelske styrker har stanset «Madleen», et britiskflagget humanitært fartøy operert av Freedom Flotilla Coalition, da det nærmet seg Gaza i internasjonalt farvann.

Skipet, som fraktet 12 aktivister – inkludert den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg og den franske MEP Rima Hassan – var på vei for å levere viktige forsyninger som morsmelkerstatning, medisinske sett og mat til Gaza, og utfordret Israels marineblokade.

Stansingen har utløst omfattende internasjonal fordømmelse. Land, inkludert Türkiye, Iran og Spania, har stemplet handlingen som et brudd på folkeretten, og noen beskriver den som «piratvirksomhet» eller «terrorisme».

FNs spesialrapportør for Palestina og organisasjoner som Council on American-Islamic Relations har bedt om umiddelbar løslatelse av aktivistene og fordømt bruken av makt mot sivile i internasjonalt farvann.

Her er noen av reaksjonene på Israels nylige angrep:

Tyrkia

Türkiye fordømte Israels avslag på å la hjelpeskipet «Madleen» få legge til kai i Gaza, og sa at Tel Avivs handling mot Freedom Flotilla Coalition «mens det var i internasjonalt farvann er et klart brudd på internasjonal lov.»

«Denne avskyelige handlingen fra Netanyahu-regjeringen, som truer navigasjonsfriheten og maritim sikkerhet, viser nok en gang at Israel opptrer som en terrorstat,» sa det tyrkiske utenriksdepartementet i en uttalelse.

Det internasjonale samfunnets «rettmessige» respons «mot den folkemorderiske politikken til Israel, som bruker sult som et våpen i Gaza og hindrer levering av humanitær hjelp,» vil fortsette, understreket departementet.

Frankrike

Franske lovgivere krevde løslatelse av arresterte aktivister etter Israels stans av hjelpeskipet "Madleen" på vei til den blokkerte enklaven.

Venstreorienterte La France Insoumise (LFI) sa i en uttalelse at å arrestere aktivister på hjelpeskipet er et "klart brudd på internasjonal lov."

Iran

Iran fordømte Israels stans av et hjelpefartøy på vei til Gaza med internasjonale aktivister, og beskrev det som en pirathandling.

"Angrepet på denne flotiljen – siden det skjedde i internasjonalt farvann – anses som en form for piratvirksomhet under internasjonal lov," sa utenriksdepartementets talsmann Esmaeil Baqaei på en pressekonferanse i Teheran.

FN

UN Special Rapporteur Francesca Albanese urged Mediterranean ports to send more aid ships, calling attempts to break the Israeli siege "a legal duty for states and moral imperative for all."

"They shall sail together - united, they will be unstoppable," she said, calling for the immediate release of the Madleen aid ship.

“The UK government must urgently seek full clarification and secure the immediate release of the vessel and its crew," Albanese said.

“The Madleen must be allowed to continue its lawful humanitarian mission to Gaza.”

Hamas

Den palestinske motstandsgruppen Hamas fordømte Israels avskjæring av et hjelpeskip på vei til det blokkerte Gaza som «statsterrorisme».

«Avskjæringen av Madleen til sjøs og hindringen av at det leverer symbolsk hjelp til vårt folk som står overfor en krig som kan karakteriseres som folkemord, utgjør organisert statsterrorisme, et åpenbart brudd på internasjonal lov og et angrep på sivile frivillige som handler ut fra humanitære motiver,» sa Hamas i en uttalelse.

De sa at forsøket på å bryte Gaza-beleiringen viser at «Gaza ikke er alene og at menneskehetens samvittighet fortsatt er i live i møte med den fascistiske okkupasjonen».

Spania

Yolanda Díaz, Spanias arbeidsminister og en av landets tre visestatsministre, fordømte Israels beslagleggelse av Madleen og oppfordret EU til å reagere resolutt.

«Jeg fordømmer på det sterkeste beslagleggelsen av Madleen, som leverte humanitær hjelp til Gaza. Dette bruddet på internasjonal lov krever en sterk og tydelig reaksjon fra EU. Min fulle støtte går til de frivillige som for tiden er varetektsfengslet. Vi krever deres umiddelbare løslatelse. #AllEyesOnMadleen,» sa hun i en uttalelse delt på den sosiale medieplattformen Bluesky.