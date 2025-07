Syria planlegger å avholde sine første parlamentsvalg under det nye lederskapet mellom 15. og 20. september, etter Bashar al Assads regimes fall.

Den høye valgkomiteen møttes lørdag med president Ahmed Al Sharaa for å orientere ham om viktige endringer i den midlertidige valgloven, etter runder med konsultasjoner med forskjellige sektorer av det syriske samfunnet, sa komiteens leder, Mohammad Taha al Ahmad, i kommentarer fra det statlige nyhetsbyrået SANA.

Al Sharaa understreket viktigheten av å gjennomføre valgene i alle syriske provinser og avviste enhver forestilling om territoriell deling, som alle syrere er imot.

Den syriske presidenten understreket også behovet for å ekskludere individer som støttet eller samarbeidet med krigsforbrytere, samt de som fremmer sekterisme eller deling, la al Ahmad til.

Antallet seter i Folkeforsamlingen (parlamentet) vil øke fra 150 til 210 under det reviderte systemet. Basert på folketellingen fra 2011 vil seteallokeringer over provinser utvides tilsvarende. Presidenten vil utnevne 70 av de 210 medlemmene, sa al Ahmad.

Han forklarte at etter at et presidentdekret om det midlertidige valgsystemet er signert, vil valgkomiteen trenge omtrent en uke på å danne underkomiteer, som deretter vil ha 15 dager på seg til å velge valgorganene.

Kandidatregistrering vil følge, og gi nominerte en uke til å forberede sine kampanjer, som vil inkludere debatter med valgorganer og komitémedlemmer.

Valgene forventes å finne sted mellom 15. og 20. september, bekreftet han, og la til at kvinner vil utgjøre minst 20 prosent av valgorganene.

Endelig versjon

Han uttalte også at valgprosessen vil være åpen for observasjon av sivilsamfunnet og internasjonale organisasjoner, under tilsyn av den høye valgkomiteen, som også vil sikre retten til å utfordre kandidatlister og endelige resultater.

Lørdag kveld bekreftet det syriske presidentskapet mottakelsen av den endelige versjonen av den midlertidige valgloven for parlamentet.

Den 13. juni utstedte al Sharaa et dekret om å opprette den høye valgkomiteen, og fastsatte opprinnelig antall parlamentseter til 150 før det ble utvidet til 210.

I henhold til dekretet har komiteen i oppgave å danne valgorganer, som skal velge to tredjedeler av parlamentet. Den resterende en tredjedelen vil bli utnevnt av presidenten.

Setene vil bli fordelt over provinser basert på befolkning og kategorisert i valgkretser for samfunnsledere og intellektuelle, i samsvar med kriterier fastsatt av komiteen.