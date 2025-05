De baltiske statene har begynt å kutte båndene til Russlands strømnett for å integrere seg med Europas system, en prosess som har pågått i flere år og fått økt hastighet etter Moskvas invasjon av Ukraina.

Estland, Latvia og Litauen – alle tidligere sovjetrepublikker som nå er medlemmer av EU og NATO – forlater Russlands strømnett for å forhindre at Moskva bruker det «som et verktøy for geopolitisk utpressing».

«Vi fjerner nå Russlands mulighet til å bruke elektrisitetssystemet som et verktøy for geopolitisk utpressing,» sa Litauens energiminister Zygimantas Vaiciunas lørdag.

EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas – Estlands tidligere statsminister – hyllet tiltaket på X som «en seier for frihet og europeisk enhet».

Litauen var den første av de tre baltiske landene som koblet seg fra det Moskva-kontrollerte strømnettet, opplyste Litauens statlige strømnettoperatør Litgrid lørdag.

«Jeg kan bekrefte at Litauens elektrisitetslinjer til Kaliningrad og Hviterussland ble koblet fra klokken 07:43 lokal tid (05:43 GMT),» sa Litgrid-talsmann Matas Noreika.

Estland og Latvia skulle følge etter innen klokken 07:00 GMT, la han til.

‘Vi er klare’

Offisielle feiringer er planlagt over hele Baltikum, selv om noen forbrukere bekymrer seg for forstyrrelser i forsyningen, inkludert mulige cyberangrep.

Latvia vil fysisk kutte en kraftlinje til Russland lørdag, og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skal delta på en seremoni med baltiske ledere i Vilnius søndag.

«Vi er klare,» sa Litauens statsminister Gintautas Paluckas på X og kalte helgen «begynnelsen på en ny æra for vår energiuavhengighet».

De baltiske statene har lenge forberedt seg på å integrere seg med det europeiske strømnettet, men har møtt teknologiske og økonomiske utfordringer.

Overgangen ble mer presserende etter at Russland angrep Ukraina i 2022, noe som skremte de baltiske statene til å tro at de kunne bli målrettet.

De sluttet å kjøpe russisk gass og elektrisitet etter invasjonen, men strømnettene deres forble koblet til Russland og Hviterussland, kontrollert fra Moskva.

‘Mulige provokasjoner’

Etter at de baltiske statene kobler seg fra det russiske strømnettet, vil de operere i såkalt «isolert modus» i omtrent 24 timer for å teste frekvensen eller strømnivåene.

«Vi må gjennomføre noen tester for å forsikre Europa om at vi er et stabilt energisystem,» sa Rokas Masiulis, leder av Litgrid.

«Vi vil slå kraftstasjoner av og på, observere hvordan frekvensen svinger og vurdere vår evne til å kontrollere den.»

Statene vil deretter integrere seg i det europeiske strømnettet via Polen.

Myndighetene har advart om potensielle risikoer knyttet til endringen.

«Ulike kortsiktige risikoer er mulige, som kinetiske operasjoner mot kritisk infrastruktur, cyberangrep og desinformasjonskampanjer,» sa Litauens statlige sikkerhetsdepartement.

Polens strømnettoperatør PSE sa at de vil bruke helikoptre og droner for å patruljere forbindelsen med Litauen.

Latvias president Edgars Rinkevics fortalte LTV1 at landene var «maksimalt klare» for overgangen, men sa at de ikke kunne «utelukke mulige provokasjoner».

I Estland vil politiet og frivillige forsvarskorps bemanne kritisk elektrisk infrastruktur frem til neste helg på grunn av risikoen for sabotasje.

Flere undersjøiske telekommunikasjons- og strømkabler har blitt kuttet i Østersjøen de siste månedene. Noen analytikere og politikere har anklaget Russland for å føre en hybridkrig, en påstand Moskva benekter.