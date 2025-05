Demonstrasjonen, som fant sted på Malieveld-plassen under slagordet “Trekk en rød linje for Gaza,” ble støttet av over 80 organisasjoner, inkludert Amnesty International, Human Rights Watch og Oxfam Novib.

Iført rødt for å symbolisere et krav om en moralsk grense, krevde demonstrantene stans i våpeneksporten og en slutt på Nederlands medvirkning til Israels folkemord. Marsjen passerte Fredspalasset, som huser Den internasjonale domstolen, og det nederlandske parlamentet før de returnerte til plassen, mens de ropte “Stopp folkemordet,” “Fri Palestina,” og “Ingen rettferdighet, ingen fred.”

Over 53 000 palestinere – flest kvinner og barn – har blitt drept siden oktober 2023. Bare de siste fem dagene har 378 flere blitt drept i intensiverte israelske luftangrep. Israel er også stilt for retten i en folkemordssak ved Den internasjonale domstolen for sin krig mot Gaza-enklaven.