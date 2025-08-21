KRIG I GAZA
Norge lover å donere billettinntektene fra Israel-kampen til Gaza
Norges Fotballforbund kunngjorde at billettinntektene fra en kommende VM-kvalifiseringskamp til 2026, som spilles 11. oktober mot Israel, skal doneres til humanitært hjelpearbeid i Gaza.
August 21, 2025

– Verken vi eller andre organisasjoner kan forbli likegyldige til den humanitære lidelsen og de uforholdsmessige angrepene som sivilbefolkningen i Gaza har vært utsatt for over lang tid, sa NFF-president Lise Klaveness.

– Vi ønsker å donere inntektene til en humanitær organisasjon som redder liv i Gaza hver dag og gir aktiv nødhjelp på bakken, la hun til.

Det israelske fotballforbundet svarte i en uttalelse med å oppfordre sin norske motpart til også å fordømme Hamas-angrepene 7. oktober 2023, samtidig som de understreket at Norge må «sikre at pengene ikke blir overført til terrororganisasjoner eller til hvalfangst.»

KILDE:AA
