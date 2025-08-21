– Verken vi eller andre organisasjoner kan forbli likegyldige til den humanitære lidelsen og de uforholdsmessige angrepene som sivilbefolkningen i Gaza har vært utsatt for over lang tid, sa NFF-president Lise Klaveness.

– Vi ønsker å donere inntektene til en humanitær organisasjon som redder liv i Gaza hver dag og gir aktiv nødhjelp på bakken, la hun til.