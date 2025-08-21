August 21, 2025
– Verken vi eller andre organisasjoner kan forbli likegyldige til den humanitære lidelsen og de uforholdsmessige angrepene som sivilbefolkningen i Gaza har vært utsatt for over lang tid, sa NFF-president Lise Klaveness.
– Vi ønsker å donere inntektene til en humanitær organisasjon som redder liv i Gaza hver dag og gir aktiv nødhjelp på bakken, la hun til.
Det israelske fotballforbundet svarte i en uttalelse med å oppfordre sin norske motpart til også å fordømme Hamas-angrepene 7. oktober 2023, samtidig som de understreket at Norge må «sikre at pengene ikke blir overført til terrororganisasjoner eller til hvalfangst.»
KILDE:AA