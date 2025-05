Sørkoreansk politi gjennomførte nok et raid mot presidentens sikkerhetstjeneste (PSS) etter anklager om at tjenesten forsøkte å hindre etterforskere i å gjennomføre en arrestordre på den avsatte presidenten Yoon Suk-yeol forrige måned.

Politiet ble sendt til PSS-kontoret inne i presidentens residens i Seoul og ventet på tilgang for å gjennomføre ransakingen, rapporterte Yonhap News mandag.

Raiden retter seg mot fungerende PSS-sjef Kim Seong-hoon og Lee Kwang-woo, leder for PSS' livvaktsavdeling, som er anklaget for maktmisbruk og hindring av offisielle plikter under et tidligere forsøk på å arrestere Yoon for hans mislykkede forsøk på å innføre militær unntakstilstand 3. desember.

Dette markerer det fjerde raidet mot presidentens residens siden Yoons riksrettssak i desember.

Yoon er under etterforskning for maktmisbruk og ledelse av et opprør, noe som gjør ham til den første sittende presidenten som blir arrestert. Han er også underlagt et reiseforbud.

Han har vært suspendert fra sitt embete siden 14. desember, da parlamentet stemte for å stille ham for riksrett. Saken hans er nå til behandling i grunnlovsdomstolen, som har opptil seks måneder på seg til å fatte en avgjørelse.

Yoon ble først pågrepet 15. januar og formelt arrestert 19. januar i en stadig bredere etterforskning av det mislykkede forsøket på å innføre militær unntakstilstand, som han har forsvart. Han ble tiltalt 26. januar.

KILDE: AA