0200 GMT — Meklere gjør et siste forsøk på å sikre en våpenhvile i Gaza og en avtale om frigivelse av gisler, etter at en qatarsk tjenestemann involvert i forhandlingene uttrykte håp om at en avtale kan nås "veldig snart".

Qatar, Egypt og USA har intensivert innsatsen for å megle frem en våpenhvile som kan muliggjøre frigivelsen av gisler tatt under Hamas' angrep på Israel 7. oktober 2023.

USAs president Joe Biden og Egypts president Abdel Fattah al-Sisi sa i en telefonsamtale at begge parter må vise "fleksibilitet" for å få avtalen på plass, ifølge en uttalelse fra Sisis kontor.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu deltok sent tirsdag i et møte med toppsikkerhetstjenestemenn for å diskutere avtalen, opplyste hans kontor, mens USAs utenriksminister Antony Blinken uttalte at "ballen nå ligger hos Hamas".

"Hvis Hamas aksepterer, er avtalen klar til å bli inngått og implementert," sa han.

0444 GMT — Storbritannia vil levere F-35-deler til Israel til tross for bekymringer om menneskerettigheter: NGOer

Den britiske regjeringen møter sterk kritikk etter at juridiske dokumenter avslørte dens fortsatte salg av F-35 jagerflykomponenter til Israel, til tross for at de erkjenner risikoen for at de kan brukes i potensielle brudd på internasjonal humanitær rett, inkludert krigsforbrytelser i Gaza.

Den juridiske utfordringen, fremmet av ikke-statlige organisasjoner (NGOer) Al-Haq og Global Legal Action Network (GLAN), hevder at Storbritannia i praksis har bestemt at ingen menneskerettighetsbekymringer kan overstyre forpliktelsen til å levere delene.

Gruppene uttalte at regjeringen prioriterer internasjonale forsvarsforpliktelser fremfor den potensielle misbruken av jagerflyene av Israel i bombingen av Gaza.

Ifølge NGOene hviler regjeringens posisjon på den bredere geopolitiske betydningen av F-35-programmet.

0328 GMT — Netanyahu sier at avtale om fangeutveksling kan være ferdigstilt innen "dager eller timer"

Israels statsminister Benjamin Netanyahu uttalte at en avtale om fangeutveksling med den palestinske motstandsgruppen Hamas kan være ferdigstilt i løpet av "dager eller timer."

Hans uttalelser ble rapportert av israelske medier, inkludert Channel 12 og Yedioth Ahronoth.

Under et møte med familier til israelske gisler som holdes i Gaza, sa Netanyahu at han er "klar for en forlenget våpenhvile på betingelse av at alle de bortførte blir returnert."

"Det er et spørsmål om dager eller timer. Vi venter på Hamas' svar, og deretter kan vi starte umiddelbart," la han til.

0155 GMT — Islamsk Jihad-delegasjon ankommer Qatar for Gaza-våpenhvileforhandlinger

Den palestinske Islamsk Jihad-bevegelsen opplyste at en høytstående delegasjon vil ankomme Qatars hovedstad Doha for å delta i sluttforhandlingene om en mulig våpenhvileavtale i Gaza.

Tidligere uttalte den palestinske motstandsgruppen Hamas at en våpenhvile og avtale om fangeutveksling er "i sine siste stadier."

I en uttalelse understreket gruppen behovet for "å fortsette konsultasjonene med ledere av palestinske fraksjoner til avtalen er ferdigstilt."

0019 GMT — Opptak avslører bruk av amerikanske våpen i Gaza: Rapport

Opptak sendt av et stort amerikansk TV-nettverk avslørte omfattende tilstedeværelse av amerikansk-leverte våpen i Gaza, noe som har utløst bred kritikk på sosiale medier.

Videoen, som ble sendt søndag på CBS' langvarige program 60 Minutes, viste scener av barn som satt på ruiner og lekte med ammunisjonshylser merket med DOD for Department of Defense.

Ifølge rapporten er slike hylser vanlig å finne over hele Gaza.

