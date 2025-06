Halvlederindustrien, drevet av kappløpet om teknologisk dominans, har blitt en arena for geopolitisk konkurranse.

Huawei, en av Kinas ledende teknologigiganter, har blitt anklaget for å bruke avanserte brikker produsert av Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) i sin nyeste AI-teknologi, til tross for amerikanske sanksjoner som skal hindre slike transaksjoner.

Avsløringen kom frem forrige uke etter rapporter som antydet at Huawei omgått amerikanske handelsrestriksjoner ved å samarbeide med tredjepartselskaper som den Kina-baserte brikkedesigneren Sophgo og kryptovalutautstyrsprodusenten Bitmain.

Selv om begge selskapene avviser anklagene, viser bedriftsregistreringsdokumenter at Micree Zhan, som var med på å grunnlegge Sophgo, også var involvert i opprettelsen av Bitmain.

Etter de amerikanske sanksjonene har Kina fremmet selvforsyning i sin halvlederindustri.

Som en del av disse innsatsene begynte Huawei forrige måned å teste Ascend 910C-brikken som en potensiell konkurrent til Nvidias H100.

Imidlertid har Huaweis nylige bruk av TSMC-brikker, til tross for handelsforbudene, gjenopplivet debatten om Kinas fortelling om teknologisk uavhengighet og reist bekymringer om håndhevelsen av globale handelsrestriksjoner.

Ifølge Bloomberg kan Huaweis avhengighet av TSMC-brikker reflektere Kinas pågående kamp for å produsere avanserte brikker i tilstrekkelige mengder, noe som ytterligere svekker landets evne til å produsere høyteknologiske brikker lokalt.

‘Bakdørstaktikker’

Ifølge Tony Loughran, en risikospesialist og direktør i Zero Risk International, er bruken av tredjepartsleverandører for å omgå sanksjoner—ofte kjent som "bakdørstaktikker"—ikke en ny metode.

"Bakdørstaktikker, eller tredjepartsanskaffelse, er en metode som har blitt brukt på tvers av nasjoner i årevis," sier Loughran til TRT World.

Han illustrerer konseptet med et historisk eksempel: "Under begge Irak-krigene, til tross for et eksportforbud på olje, klarte land å kjøpe og selge olje på det svarte markedet. Der det er høy etterspørsel, finnes det ofte en lukrativ kanal og noen som er villige til å finne en løsning."

En lignende situasjon ser ut til å utspille seg med Huawei.

Deres Ascend 910B-prosessorer er sannsynligvis produsert med TSMCs avanserte 7-nanometer-teknologi, og Bloomberg rapporterer at minst én av disse brikkene ble oppdaget i en demontering av Huaweis nyeste AI-produkter.

Siden Huawei ble svartelistet i august 2020, har selskapet i stor grad vært avhengig av innenlandske produsenter som Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC) for brikkeproduksjon.

Imidlertid viser rapporter om dårlige utbytter for AI-brikker produsert av SMIC—kun 20 prosent av produksjonen fungerer som tiltenkt—begrensningene i Kinas halvlederindustri og kan ha tvunget Huawei til å skaffe brikker andre steder.

Hvordan det fungerer

Prosessen med å anskaffe restriksjonspålagt teknologi gjennom indirekte kanaler involverer ofte tredjepartsbedrifter som offisielt hevder å betjene legitime kunder, mens de diskret omdirigerer ressurser til sanksjonerte enheter. "Dette innebærer vanligvis en tredjepartsbedrift som hevder å betjene legitime klienter, mens de gradvis omdirigerer partier til sanksjonerte nasjoner," forklarer risikospesialist Tony Loughran.

I Huaweis tilfelle kan brikkene ha blitt rutet gjennom flere leverandører før de endte opp hos Huawei. Denne komplekse forsyningskjeden gjør det mulig å omgå restriksjoner uten å direkte implisere de involverte produsentene.

Loughran advarer om risikoen forbundet med slike praksiser: "Den største bekymringen er at hvis halvlederbrikker kan omgå restriksjoner så enkelt, bør det være enda større årvåkenhet over sensitive produkter i høyrisikoområder, som avanserte våpen og forsvarssystemer."

Han trekker en parallell til en sak som involverer Israels 'personsøkere-angrep'. "Dette scenariet ligner på den nylige saken der Taiwans personsøkere ble solgt til en tredjepartskontraktør, som deretter modifiserte dem for å målrette Hezbollah." Hans sammenligning viser de potensielle konsekvensene av svakt regulerte teknologiforsyningskjeder.

Kamp for selvforsyning?

Kinas ambisjoner om selvforsyning har vært en hjørnestein i landets teknologipolitikk, med president Xi Jinping som understreker behovet for teknologisk uavhengighet i lys av økende spenninger med Vesten.

Imidlertid indikerer Huaweis avhengighet av TSMC for sine nyeste AI-prosessorer at disse ambisjonene fortsatt er langt fra virkelighet.

Rapportene gir et klart bilde av Huaweis utfordringer med å produsere sine egne brikker i kommersielt levedyktig skala.

Etter at Biden-administrasjonen innførte strenge eksportkontroller, ble TSMC og andre leverandører forbudt å selge produkter eller tjenester til Huawei uten en eksportlisens fra det amerikanske handelsdepartementet, ettersom deres operasjoner er sterkt avhengige av amerikanske teknologier.

Som svar ble Huawei tvunget til å lokalisere produksjonen for nesten alle sine komponenter—en kostbar prosess som potensielt kan koste hundrevis av millioner eller til og med milliarder av dollar, og kreve flere år å fullføre.

De begrensede utbyttene av SMICs 7nm-brikker illustrerer vanskeligheten med å oppnå det nivået av kvalitetskontroll som kreves for å konkurrere med TSMC.

Veien videre

Etter hvert som debatten om Huaweis tilgang til avanserte halvledere fortsetter, foreslår Loughran proaktive tiltak som regjeringer og teknologiselskaper kan ta for å forhindre fremtidige brudd av denne typen.

"Teknologiselskaper bør engasjere uavhengige revisorer for å verifisere integriteten til sine forsyningskjeder, spesielt i områder som er underlagt sanksjoner eller krever høyere sikkerhetsstandarder," bemerker han.

Dette tiltaket kan bidra til å opprettholde åpenhet og forhindre den typen bakdørstransaksjoner som ser ut til å ha funnet sted i Huawei-TSMC-saken.

I tillegg nevner Loughran FNs rolle i å regulere slike aktiviteter, og understreker viktigheten av internasjonalt samarbeid.

"FNs rolle og potensielle sanksjoner bør også undersøkes for å validere den nåværende amerikanske holdningen," sier han.

En slik tilnærming kan bidra til å skape et globalt rammeverk for overvåking og håndheving av sanksjoner, og redusere sannsynligheten for fremtidige brudd.

Kilde: TRT WORLD