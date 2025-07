Gjennom ordningen “Åpen Bygdeport” skal selskapet betale en sum per passasjer til tre små lokalsamfunn som tar imot cruiseskip langs norskekysten.

– Mens flere av Europas mest kjente reisemål sliter med konsekvensene av masseturisme, velger vi en annen vei: saktere, mer meningsfulle reiser med ekte lokal forankring, sier Odd Tore Skildheim, produktsjef i Hurtigruten.

Betaler bygdene per besøkende

Som en del av opplevelsen får landsbyene Træna, Bessaker og Sæbø besøk av Hurtigrutens mindre skip i perioden mai til september. Skipene tar inntil 500 passasjerer, og for hver gjest sender selskapet 250 kroner direkte til lokalsamfunnet som blir besøkt.

– Disse små stedene, som til sammen har under 1000 innbyggere, er ikke bare punkter på et kart. Vi ønsker at passasjerene skal bli tatt imot som gjester, og at lokalsamfunnene virkelig skal merke verdien av besøkene, sier Skildheim.

Unike opplevelser på hvert sted

I Bessaker tas turistene imot med tog og bygdeparade, og får blant annet oppleve levende musikk, treskjæring og lokal bakst. I Sæbø tilbys blant annet kirkekonserter og omvisning på Snøskredsenteret. I Træna, et av Norges eldste fiskevær, får gjestene utforske både lokal kirke og museum, i tillegg til egne rusleturer i nærområdet.

Bidrar til lokal vekst

Knut Johan Monkan fra Coastal Host Bessaker sier at initiativet ikke bare gir inntekter til lokalsamfunnet, men også skaper liv og vekst i en ellers stille bygd.

– I et lite samfunn med bare 170 innbyggere, er det 12 ulike aktører som får inntekter – alt fra kunstnere og aktivitetsarrangører til bakere og produsenter, forteller han.

Han trekker frem steder som FABrikken, en ny restaurant i bygda, og Stokkøy Bakeri – kåret til Norges beste bakeri i 2023 – som eksempler på virksomheter som nyter godt av cruisebesøkene.

– Uten dette initiativet ville mange slitt med å holde hodet over vannet. Ringvirkningene er store, og Hurtigrutens tilstedeværelse er avgjørende for at vi skal kunne ha et levende og bærekraftig lokalsamfunn, sier Monkan.