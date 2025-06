I en dramatisk endring i det globale markedet for militære droner har Tyrkia rykket frem som verdens største leverandør av ubemannede luftfartøy (UAV) og væpnede droner, ifølge en nylig rapport fra det amerikanske senteret Center for a New American Security (CNAS).

Denne fremveksten har skjøvet tidligere ledere som USA og Israel til side, og markerer en ny æra innen droneutbredelse.

CNAS-rapporten, som ble publisert tidligere denne måneden, fremhever at siden 2018 har Tyrkia, Kina og USA samlet gjennomført 69 salg av væpnede droner til 40 forskjellige land. Tyrkia alene står for hele 65 prosent av disse salgene, mens Kina bidrar med 26 prosent og USA ligger langt bak med kun 8 prosent.

Tyrkiske droner har blitt markedsledende på grunn av Ankaras fokus på å styrke sin egen forsvarsindustri, ifølge eksperter. “Tyrkias evne til å utvikle avanserte UAV-er er et direkte resultat av forsvarssektorens innsats for å overvinne utfordringer med tilgang til utenlandsk teknologi, spesielt i kritiske øyeblikk da tradisjonelle allierte som USA og Israel innførte restriksjoner eller nektet salg,” sier Murat Aslan, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Hasan Kalyoncu Universitet.

Da UAV-er først dukket opp, var de relativt enkle systemer som hovedsakelig ble brukt til rekognosering, overvåking og ildstøtte, forklarer han. “Over tid har UAV-er imidlertid blitt sofistikerte plattformer som kan bære ulike typer last, noe som har utvidet deres rolle betydelig i moderne krigføring.”

Tyrkias dominans i det globale dronemarkedet drives av suksessen til forsvarsselskaper som Baykar, Roketsan og Aselsan, som har spilt avgjørende roller i utviklingen av landets militære droner. Spesielt Baykars Bayraktar TB2 har blitt et symbol på landets droneekspertise og har vært mye brukt i konflikter som Karabakh-krigen mellom Aserbajdsjan og Armenia.

I tillegg til TB2 har Baykars Akinci-drone, som er en mer avansert UAV med høyere flyhøyde, ytterligere styrket Tyrkias status som produsent av avanserte droner.

Ikke en enkel reise

Men Tyrkias vei til toppen har ikke vært uten utfordringer, da landet møtte hindringer i å skaffe komponenter og derfor valgte å utvikle sine egne systemer. Tyrkia møtte betydelige hindringer i de tidlige stadiene av UAV-utviklingen, sier Aslan. “På 1990-tallet, da Tyrkia forsøkte å kjøpe utenlandske UAV-er som den israelske Heron, var det alvorlige operasjonelle restriksjoner, inkludert behovet for israelsk personell til å operere systemene i stedet for tyrkiske operatører.”

Denne avhengigheten og forsinkelsene i å skaffe sanntidsinformasjon fra utenlandske droner presset Tyrkia til å starte sitt eget UAV-produksjonsprogram, forklarer han. Roketsan og Aselsan, nøkkelaktører i Tyrkias forsvarssektor, har også bidratt til landets fremgang. Roketsan spesialiserer seg på missilsystemer og våpenintegrasjon for droner, mens Aselsan fokuserer på avansert avionikk, kommunikasjon og elektroniske krigføringssystemer som forbedrer UAV-evnene. Sammen med Baykar har disse selskapene etablert Tyrkia som en leder innen produksjon av høyteknologiske dronesystemer for militært bruk.

I 2022, da seks land gikk inn i dronemarkedet for første gang, valgte alle å anskaffe Baykars Bayraktar TB2, noe som sementerte Tyrkias dominans. Akinci, en nyere generasjons drone med større lastekapasitet og avanserte sensorer, vekker også internasjonal interesse og styrker Tyrkias voksende innflytelse innen militærteknologi.

“Tyrkias UAV-behov ble tidligere dekket av utenlandske leverandører. Men etter en politisk beslutning fra den tyrkiske regjeringen tidlig på 2000-tallet tok forsvarsindustrien betydelige skritt for å øke innenlandsproduksjonen,” sier en senior Baykar-representant.

“Dette muliggjorde utviklingen av mini-droner, taktiske droner, angrepsdroner og raidersystemer som nå tjener de tyrkiske væpnede styrkene og rettshåndhevelsen.”

Å klare det på egen hånd

Et viktig skritt i produksjonen av tyrkiske droner var å bygge opp innenlandsk teknisk og produksjonskapasitet. Tyrkia brøt gjennom kritiske forsyningsutfordringer ved å diversifisere eller produsere komponenter lokalt, sier Aslan. “Til tross for embargoer på viktige deler klarte Tyrkia å skape en multiplikatoreffekt i produksjonen, spesielt etter å ha innsett at avhengighet av utenlandske systemer ikke lenger kunne garantere nasjonal sikkerhet.”

Utviklingen av UAV-er som ANKA, med deres unike design og kapasiteter, markerte et stort gjennombrudd for Tyrkias forsvarsindustri, ifølge eksperter. Siden de overtok Kina i 2021, har Tyrkias droneeksport økt dramatisk. Baykar, som har eksportert 83 prosent av sin produksjon siden tidlig på 2000-tallet, registrerte 1,8 milliarder dollar i eksport i 2022.

CNAS-studien påpeker at æraen med amerikansk og israelsk dominans i dronemarkedet “er for lengst forbi,” og gir plass til kostnadseffektive alternativer fra Tyrkia, Kina og Iran. Denne trenden har dramatisk økt den globale overføringen av væpnede droner, med Tyrkia i spissen.

Med Tyrkia nå som en topprodusent av militære droner, ledet av Baykar, Roketsan og Aselsan, reflekterer deres fremvekst bredere skift i global militærmakt. Rimelige, avanserte UAV-er som Bayraktar TB2 og Akinci omformer moderne krigføring og plasserer Tyrkia som en sentral aktør i denne kritiske forsvarssektoren.

Hasan Kalyoncu Universitets Aslan sier at produksjonen av en væpnet UAV ikke bare handler om selve plattformen, men også om ammunisjonen og kontrollsystemene som inngår i den. “Roketsan spilte en avgjørende rolle ved å utvikle avansert ammunisjon, mens Aselsan leverte elektrisk og elektronisk støtte, og Havelsan bidro med nødvendig programvare.

“Disse offentlige forsvarsselskapene har spilt en ledende rolle i modelleringen av UAV-er, men uten innenlands produksjon av ammunisjon ville Tyrkia fortsatt vært avhengig av eksterne leverandører.”