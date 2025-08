Brannen startet i to båter, men spredte seg raskt til flere andre fartøy.

Nødetatene rykket ut kort tid etter at meldingen kom inn, og politiet meldte først om brann i to båter. Innen en time hadde brannen utviklet seg til å omfatte totalt sju båter. Flere av fartøyene var overtent da brannvesenet ankom, og innsatsen måtte blant annet foregå fra båt, siden området ikke er tilgjengelig med bil.

– Alle de elleve personene som befant seg om bord, klarte å komme seg trygt i land, forteller Eivind Bø ved Hovedredningssentralen. Ifølge ham måtte de svømme for å komme seg unna flammene.

Operasjonsleder Victoria Hilleveg opplyser at det ikke var personer i båtene da nødetatene ankom stedet, og at de nå jobber med å ivareta de berørte.

Brannen rammet blant annet en båt på 42 fot, og politiet regner samtlige sju båter som totalt ødelagt. Rundt klokken åtte meldte brannvesenet at brannen var under kontroll, og faren for videre spredning til både andre båter og nærliggende områder var over.

Senere ble det også rapportert at de fleste av de berørte båtene hadde sunket. Nå fokuserer innsatsen på miljøtiltak, hvor brannvesenet blant annet legger ut lenser for å begrense eventuell oljeforurensning i sjøen.