Canadas statsminister Mark Carney sa at handelssamtalene med USA har gjenopptatt etter at Canada trakk tilbake sin plan om å skattlegge amerikanske teknologiselskaper.

USAs president Donald Trump sa fredag at han suspenderte handelssamtalene med Canada over sine planer om å fortsette med sin skatt på teknologiselskaper, som han kalte „t direkte og åpenbart angrep på vårt land”.

Den kanadiske regjeringen sier „i påvente” av en handelsavtale „Canada ville trekke tilbake” Digital Serves Tax.

Carneys kontor sa at Carney og Trump har blitt enige om å gjenoppta forhandlingene.

Trump sa i et innlegg på sitt sosiale medienettverk sist fredag at Canada nettopp hadde informert USA om at det holdt seg til sin plan om å innføre digital tjenesteskatten, som gjelder for kanadiske og utenlandske virksomheter som engasjerer seg med onlinebrukere i Canada.

Skatten skulle tre i kraft mandag.