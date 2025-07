Fire personer, inkludert en politibetjent, ble drept i en skyteepisode i New York City mandag. Gjerningspersonen var bevæpnet med et automatgevær, ifølge ordfører Eric Adams.

«Fem uskyldige mennesker ble skutt i kveld. Vi mistet fire sjeler til nok en meningsløs voldshandling med skytevåpen, inkludert et medlem av New York City Police Department (NYPD), betjent Islam,» sa Adams på en pressekonferanse.

Adams sa at to menn og en kvinne var døde, sammen med politibetjenten Didarul Islam, en 36 år gammel bangladeshisk immigrant, som var gift og hadde to gutter. Hans kone er gravid med deres tredje barn.

«En annen mann er alvorlig skadet og kjemper for livet i kritisk tilstand på grunn av det voldelige, avskyelige angrepet,» sa han.

Skytingen fant sted mandag rundt klokken 18:30 i 345 Park Avenue, en 44-etasjers skyskraper som huser store firmaer, inkludert Blackstone, Bank of America, KPMG og hovedkvarteret til National Football League (NFL).

Ifølge kilder i politiet gikk gjerningsmannen inn i bygningen med et automatgevær og åpnet ild, drepte en NYPD-betjent og såret to andre personer alvorlig.

Han tok deretter en heis til 33. etasje – en del av Blackstones hovedkvarter – hvor han forskanset seg og senere døde av et selvpåført skudd.

«Akkurat nå er åstedet under kontroll, og den enslige gjerningsmannen er nøytralisert,» sa NYPD-kommissær Jessica Tisch på X.

New Yorks guvernør Kathy Hochul bekreftet at hun var blitt orientert om situasjonen, og tjenestemenn beskrev en rask og koordinert nødhjelpsinnsats.

Rapporter antydet at den mistenkte er en 27-åring fra Las Vegas. Kilder sier han så ut til å ha siktet seg inn på stedet og var tungt bevæpnet.

FBI og andre føderale etater rykket ut for å bistå NYPD med å sikre bygningen og etterforske angrepet.

Dette er et av de mest alvorlige angrepene på politiet i New York i nyere tid.

NYPD har ennå ikke bekreftet navnene eller tilstanden til de sårede.

Bygningen ble midlertidig satt i lockdown, og politiet oppfordret folk til å unngå området mellom East 52nd Street, Park Avenue og Lexington Avenue.