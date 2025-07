Kina advarte tirsdag Trump-administrasjonen mot å gjenopplive handelspenningen ved å gjeninnføre toll på sine varer neste måned, og truet med å gjengjelde mot nasjoner som inngår avtaler med USA for å kutte Kina ut av forsyningskjeder.

Mandag begynte president Donald Trump å varsle handelspartnere om kraftig økte amerikanske tollsatser fra 1. august, etter at han forsinket alle unntatt 10 prosent av sine april-avgifter på de fleste land for å gi dem tid til å inngå avtaler med verdens største økonomi.

Kina, som opprinnelig ble plukket ut med tollsatser som oversteg 100 prosent, har frem til 12. august for å komme til enighet med Det hvite hus for å hindre Trump i å gjeninnføre ytterligere importrestriksjoner som ble innført under gjensidige tollutvekslinger i april og mai.

«Én konklusjon er krystallklar: dialog og samarbeid er den eneste riktige veien å gå,» uttalte den offisielle avisen Folkets Dagblad i en kommentar, med henvisning til utvekslingene i den nåværende runden med handelsspenning mellom Kina og USA.

Artikkelen var signert «Zhong Sheng», eller «Kinas stemme», et begrep avisen bruker for å uttrykke synspunkter på utenrikspolitikk.

Avisen gjentok Beijings synspunkt om at Trumps tariffer er ensbetydende med «mobbing», og la til: «Praksis har vist at bare ved å stå fast på prinsipielle posisjoner kan man virkelig ivareta sine legitime rettigheter og interesser.»

Uttalelsene legger grunnlaget for en ny runde med tariffkrig dersom Trump holder fast ved det den regjerende kommunistpartiets offisielle avis kalte «en såkalt 'endelig frist'.»

Den gjennomsnittlige amerikanske tariffen på kinesisk eksport er nå på 51,1 prosent, mens den gjennomsnittlige kinesiske avgiften på amerikanske varer er 32,6 prosent, og begge sider dekker all sin handel, ifølge Peterson Institute for International Economics.

Avisen rettet også et stikk mot regionale økonomier som vurderer å inngå tariffreduksjonsavtaler med USA som utelukker Kina fra sine forsyningskjeder.

I forrige uke sikret Vietnam en tariffreduksjon til 20 prosent fra 46 prosent med en avtale om at varer som «omlastes» gjennom landet, vanligvis med opprinnelse fra Kina, skal ilegges en avgift på 40 prosent.

«Kina er sterkt imot at noen side inngår en avtale som ofrer kinesiske interesser i bytte mot tariffinnrømmelser,» uttalte avisen.

«Hvis en slik situasjon oppstår, vil Kina ikke akseptere det og vil reagere resolutt for å beskytte sine legitime interesser.»