«Hva er et navn? Det vi kaller en rose, ville dufte like søtt uansett hva vi kalte den.»

Shakespeare - Romeo og Julie

har blitt en del av populærkulturen og finnes på alt fra kaffekopper til T-skjorter og gratulasjonskort.

Men spør de som vitenskapelig analyserer folks navn – et felt kjent som onomastikk – og svaret kan overraske.

Navn, ifølge eksperter, er starten på en persons identitet og forblir «et symbol på selvet» gjennom hele livet. De representerer hvem vi er, eller hvilken etnisk eller religiøs bakgrunn vi tilhører.

Men navn kan også være årsaken til rasisme og diskriminering, spesielt i USA og Europa. Har du et arabiskklingende navn, kan du ha færre sjanser til å få jobb enn noen med et vestligklingende navn, ifølge en studie med tittelen «Are Emily and Greg More Employable Than Lakisha and Jamal?».

Studien, utført av økonomene Marianne Bertrand og Sendhil Mullainathan, testet teorien om at navn kan påvirke jobbmuligheter i Chicago og Boston på grunn av diskriminering i arbeidsmarkedet.

Forskerne laget fem tusen CV-er med hvitklingende og svartklingende navn. Disse CV-ene ble utstyrt med ulike kvalifikasjoner – noen med mye erfaring og ferdigheter, andre med få – og sendt til arbeidsgivere som hadde annonsert stillinger i ulike publikasjoner.

Til tross for bedre kvalifikasjoner og erfaring, gjorde CV-er med svartklingende navn det dårligere enn de med hvitklingende navn, som fikk 50 prosent flere svar.

«Basert på våre estimater gir et hvitt navn like mange flere tilbakemeldinger som åtte års ekstra erfaring. Siden navnene på søkerne er tilfeldig tildelt, kan dette gapet kun tilskrives manipulering av navn,» skrev økonomene.

I et større politisk perspektiv kan dette også si mye om de vedvarende økonomiske og politiske forskjellene mellom utviklede stater og underutviklede land med kolonihistorie.

Mens denne studien tydelig demonstrerte de økonomiske konsekvensene av et navn, har navn også innvirkning på folks liv langt utenfor forretningsverdenen, ifølge eksperter.

«Fordi et navn brukes til å identifisere en person og kommunisere med vedkommende daglig, fungerer det som selve grunnlaget for ens selvoppfatning, spesielt i forhold til andre,» sa David Zhu, professor i ledelse og entreprenørskap ved Arizona State University, som fokuserer på de psykologiske aspektene ved navn.

Et sjeldent navn kan være en årsak til ugunstige opplevelser, som følelser av isolasjon, eller det kan til og med være en grunn til at noen begår en forbrytelse. Navn kan også redusere sjansene for å finne en livspartner, ifølge ulike studier.

Ulike teorier har blitt utviklet for å forklare hvorfor og hvordan dette fenomenet oppstår.

Nominativ determinisme

Nominativ determinisme, som betyr navnedrevet utfall, står frem som en av de mest fremtredende teoriene.

På engelsk finnes det andre ord som euonym og aptronym for å beskrive situasjoner der et navn passer godt til personen, stedet eller tingen det refererer til.

Ifølge nominativ determinisme, først introdusert av CR Cavonius – som ikke var en forsker, men en vanlig leser av tidsskriftet New Scientist – har navn en klar innvirkning på hvilken type yrke og arbeid folk ønsker å ha.

Et vanlig eksempel på denne tankegangen er etternavnene til to forfattere, AJ Splatt og D Weedon, som skrev en artikkel om inkontinens i British Journal of Urology.

Jen Hunt, en psykolog, fant at «forfattere har en tendens til å gravitere mot forskningsområder som passer til etternavnet deres», med henvisning til Splatt og Weedon.

Interessant nok skrev Hunt dette i en artikkel med tittelen The Psychology of Reference Hunting, med en klar referanse til nominativ determinisme. «Kanskje dette forklarer hvorfor jeg har skrevet denne artikkelen. Lykke til med jakten!» avsluttet hun.

Det finnes mange eksempler på nominativ determinisme.

Sigmund Freud, grunnleggeren av psykoanalysen, la stor vekt på glede i livet. Hans etternavn passer perfekt inn i dette puslespillet, da det refererer til «en person med en munter disposisjon».

Carl Gustav Jung, en ledende psykolog og tidligere student av Freud, var også en stor tilhenger av denne ideen, senere kalt nominativ determinisme.

«Herr Freud (Glede) forkjemper lystprinsippet, Herr (Alfred) Adler (Ørn) viljen til makt, Herr Jung (Ung) ideen om gjenfødelse ...» skrev han i sin bok Synchronicity: An Acausal Connecting Principle.

Implisitt egoisme

Andre forskere er imidlertid skeptiske til de mystiske kildene til nominativ determinisme.

I stedet peker de på hypotesen om implisitt egoisme, som sier at folk har ubevisste tendenser til å ta valg relatert til sin egen personlighet.

Uri Simonsohn, en psykolog, argumenterte i en artikkel for at «på grunn av implisitt egoisme – den ubevisste tiltrekningen til mål knyttet til selvet – velger folk uforholdsmessig ofte ektefeller, steder å bo og yrker med navn som ligner deres egne.»

Ifølge Simonsohn trenger forskere ikke lete etter kompliserte bevis for å bevise nominativ determinisme. I stedet bør de vurdere enkle grunner, som at en mann gifter seg med en kvinne som har et etternavn eller en bakgrunn som ligner hans egen. Eller at noen flytter til et sted fordi det rett og slett høres ut som deres eget navn, skrev han.

«Bevisene for implisitt egoisme fra laboratoriet er både rikelige og overbevisende. Det begynte med demonstrasjonen av navnebokstav-effekten, som består av observasjonen at folk liker bokstaver i navnet sitt mer enn andre gjør,» skrev han, med henvisning til en oppdagelse om at folk sannsynligvis etablerer bånd til personer, steder og merker som har lignende bokstaver som deres egne navn.

Jesse Singal, en forfatter og undersøkende journalist, satte nylig saken i perspektiv.

«Til slutt fikk ideen om at navn ikke bare forutsier yrker, men også andre livsutfall, full vitenskapelig behandling med grafer og diagrammer,» skrev Singal.

Kilde: TRT WORLD