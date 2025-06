Israelske styrker kaster sjokkgranater mot palestinere ved et distribusjonspunkt for nødhjelp

Israelske styrker kastet sjokkgranater mot en gruppe palestinere som hadde samlet seg ved et distribusjonspunkt for nødhjelp i Netzarim-korridoren i Gaza, etter at de ble kalt dit for å motta hjelp fra "Gaza Humanitarian Foundation" den 29. mai