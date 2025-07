Minst elleve mennesker døde under anti-regjeringsprotester i Kenya, opplyste politiet i den østafrikanske nasjonen i en uttalelse, og la til at dusinvis av politibetjenter ble skadet.

Opprinnelig satte Kenyas nasjonale menneskerettighetskommisjon (KNCHR) dødstallet på mandag til 10, og sa at 29 andre ble skadet.

KNCHR dokumenterte også to tilfeller av bortføring, 37 arrestasjoner og rapporter om plyndring i seks fylker. I en hendelse satte mistenkte kriminelle fyr på Kerugoya Central Constituency Development Fund (CDF)-kontoret.

Protestene brøt ut i 17 fylker under Saba Saba-demonstrasjonene, som ble holdt for å markere årsdagen for Kenyas opprør 7. juli 1990.

Minst fire av dødsfallene ble rapportert mandag i Nairobis Kangemi-område og byen Kitengela i Kajiado County, ifølge lokale kringkastingsselskaper KTN og Citizen TV, som siterer ambulansepersonell.

Akuttpersonell sa de ikke kunne få tilgang til noen ofre på grunn av barrikader satt opp av demonstranter, spesielt i deler av Kangemi.

Vitner i Kangemi beskrev kraftige sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker, med skyting hørt i området hele morgenen.

Spenningen er fortsatt høy i Nairobis Kibra-, Mathare- og Githurai-distrikter, hvor demonstranter har tent på bål og blokkert viktige veier med rusk.