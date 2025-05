Øyeblikket den palestinske jenta vender hjem etter ett år med fordrivelse

"Jeg kan ikke tro at jeg er på rommet mitt!" Etter ett og et halvt år med fordrivelse, fanger en palestinsk jente øyeblikket hun vender tilbake til hjemmet sitt, henrykt over å finne det fortsatt stående og uberørt av ødeleggelse.