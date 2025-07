Den britiske punk-rap-duoen Bob Vylan, som lørdag ledet folkemengden i rop om «Free, free Palestine» og «Death, death to IDF» under deres Glastonbury Music Festival-opptreden, kan bli nektet innreise til USA for sine handlinger.

Ifølge en høytstående tjenestemann i det amerikanske utenriksdepartementet som snakket med The Daily Wire, «ser de allerede på tilbakekalling» av Bob Vylans visum i forkant av en turné på rundt 20 byer gjennom USA, med forestillinger planlagt i flere store byer, inkludert Washington, DC.

«Som en påminnelse vil ikke den amerikanske regjeringen under Trump-administrasjonen utstede visum til noen utlending som støtter terrorister,» sa tjenestemannen.

BBC, som sendte festivalen direkte, sendte Bob Vylans opptreden uten sensur, men sendte ikke opptredenen til den irske hiphop-gruppen Kneecap, som også uttrykte pro-palestinske budskap direkte, med henvisning til redaksjonelle retningslinjer.

En BBC-talsmann beskrev kommentarene som ble gitt under Bob Vylans opptreden som «dypt støtende» og sa at kringkasteren ikke har noen planer om å gjøre forestillingen tilgjengelig på sin iPlayer-strømmeplattform.

Mens vokalist Bobby opptrådte på Glastonbury Music Festival, sang han «Free, free Palestine» «Death, death to the IDF» og sa «Hell yeah, from the river to the sea, Palestine must be, will be, inshallah, it will be free» mens han var på scenen.

Etter forestillingen ba StopAntisemitism, en privatfinansiert amerikansk advokatgruppe, om at Bob Vylan skulle få sine visum tilbakekalt i forkant av deres konserter i USA for deres Inertia Tour. De har for tiden konserter planlagt i over et dusin store byer i USA.

«Denne antisemitten må få sitt visum nektet/opphevet - hans hat er ikke velkommen her,» skrev StopAntisemitism på X, med henvisning til Bobby.

Australsk band støtter britiske artister om palestinere

I mellomtiden har det australske pubrockbandet Amyl and the Sniffers uttrykt støtte til britiske band som ropte pro-palestinske og anti-israelske hærsloganer under forestillinger på Storbritannias Glastonbury musikkfestival, rapporterte lokale medier mandag.

I skarp kritikk av de britiske medienes «frenetiske» respons på det irske bandet Kneecap og punk-rap-duoen Bob Vylans opptredener på festivalen, tok vokalisten i Amyl and the Sniffers, Amy Taylor, til sosiale medier og antydet at det var en frakobling mellom offentlig følelse, regjeringer og media i saken, rapporterte den lokale kringkasteren SBS News.

Taylors reaksjon fulgte hennes nylige kommentarer om at de britiske og australske regjeringene ikke gjør nok for palestinere.

Uten å navngi Bob Vylan eller Kneecap, sa britisk politi at de vurderer om de skal starte en etterforskning. Sangene ble fordømt av den israelske ambassaden i Storbritannia som «opphissende og hatefulle retorikk», mens Storbritannias statsminister Keir Starmer stemplet dem som «rystende hatprat».

«De britiske mediene i en frenzee (sic) om Bob Vylan & Kneecap, men artister hele helgen på Glastonbury fra pop til rock til punk til rap til DJ-er snakket opp på scenen og det var tonnevis av (palestinske) flagg på hvert streamede sett,» skrev Taylor på Instagram.

«Prøver å få det til å se ut som et par isolerte hendelser og et par 'dårlige band' slik at det ser ut som om publikum ikke er så anti-folkemord som det er, og prøver å få det til å se ut som om Bob og Kneecap er engangstilfeller, i stedet for at status quo har endret seg kraftig og at folk er bekymret og desperate etter at våre regjeringer skal lytte.»

Tidligere var Taylor blant flere artister på Glastonbury som brukte sin plattform til å kritisere de britiske og australske regjeringene for deres respons på behandlingen av palestinere i Gaza.

«Hvis vi tenker på Palestina, så tenker vi tilbake hjemme i Australia på urfolket der.

«Vi tenker på det faktum at vi som hvite, vi er de f---ing kolonistene, og det er så ekkelt,» sa hun.

Elijah Hewson, vokalisten i Dublin-bandet Inhaler og sønnen til U2-frontmannen Bono, og den irske sangeren Ciara Mary-Alice Thompson, kjent profesjonelt som CMAT, var blant artistene som snakket ut om saken på festivalen.

Minst 56 500 palestinere er drept i Israels folkemordkrig mot Gazastripen siden oktober 2023.

Den israelske hæren gjenopptok sine angrep på Gazastripen 18. mars og har siden drept 6175 mennesker og skadet 21 378 andre, og knuste en våpenhvile og fangeutvekslingsavtale som trådte i kraft i januar.

I november i fjor utstedte Den internasjonale straffedomstolen arrestordrer for Israels statsminister Benjamin Netanyahu og hans tidligere forsvarsminister Yoav Gallant for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Gaza.

Israel står også overfor en folkemordsak ved Den internasjonale domstolen for sin krig mot enklaven.