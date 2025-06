Irans Revolusjonsgarde (IRGC) har uttalt at de brukte nye metoder for å forstyrre Israels mangelagsforsvarssystemer under en åttende operasjon bølge på mandag, noe som førte til at de angrep hverandre.

IRGC sa at forbedret etterretning og utstyr brukt i angrepet, som var "kraftigere og mer ødeleggende enn før", førte til at israelske forsvarssystemer sviktet.

"Fiendens mangelagsforsvarssystemer ble forstyrret på en slik måte at regimets forsvarssystemer angrep hverandre," ble det sagt.

IRGC sa at deres innovasjoner førte til at maksimale missilangrep traff mål til tross for "omfattende amerikansk og vestlig støtte" for Israels defensive teknologier.

Iran beskrev operasjonen som en oppfyllelse av løfter gitt av nå avdøde sjefer og sa at det viste at “beregningene og vurderingene av den sionistiske fienden og amerikanerne mot det islamske Iran var fullstendig feil.”

IRGC advarte om at "effektive, målrettede og mer ødeleggende" operasjoner mot vitale mål for det "falske regimet" vil fortsette til dets "fullstendige ødeleggelse."

Angrepene drepte og skadet dusinvis på mandag, og eskalerte konflikten som startet da israelske styrker opprinnelig angrep Iran i de tidlige timene av fredag, og traff atom- og missilanlegg og drepte høyt rangerte militære sjefer og forskere.