Tre personer mistet livet og flere andre ble skadet da et regionalt passasjertog sporet av i et skogsområde i det sørvestlige Tyskland, opplyser politiet.

Omtrent 100 passasjerer var om bord på toget da ulykken skjedde rundt klokken 18:10 søndag, nær byen Riedlingen i delstaten Baden-Württemberg.

Myndighetene har ikke gitt detaljer om antall skadde eller hvor alvorlige skadene er, men tabloidavisen Bild siterte nødetater som sa at 50 personer var skadet.

Den tyske jernbaneoperatøren Deutsche Bahn bekreftet flere dødsfall og mange skadde. To togvogner hadde sporet av «av hittil ukjente årsaker», la de til.

Myndighetene etterforsker nå omstendighetene rundt ulykken, opplyste operatøren, og togtrafikken er stanset på en 40 kilometer lang strekning av ruten.

Tyske medier rapporterte at et jordskred kan ha forårsaket ulykken, ettersom kraftige stormer feide gjennom regionen, ifølge værmeldingstjenester.

Passasjertoget var på vei fra den tyske byen Sigmaringen til byen Ulm da det sporet av i et skogsområde.

Utdatert tog-infrastruktur

I et innlegg på sosiale medier uttrykte Tysklands kansler Friedrich Merz sine kondolanser til familiene til de omkomne.

«Jeg er i tett kontakt med innenriksministeren og transportministeren og har bedt dem støtte redningsmannskapene med alle tilgjengelige midler,» sa Merz på X.

«Vi sørger over ofrene. Jeg uttrykker min medfølelse med deres pårørende.»

Bilder fra ulykkesstedet viste gul- og gråfargede togvogner som lå på siden, mens brannmenn og nødetater forsøkte å nå passasjerene.

Ifølge den lokale TV-stasjonen SWR ankom helikoptre kort tid etter ulykken for å frakte de skadde til sykehus i området, og akuttleger fra nærliggende sykehus ble varslet.

Tysk transport blir ofte kritisert av passasjerer for sin utdaterte infrastruktur, med reisende som opplever hyppige togforsinkelser og ulike tekniske problemer.

Regjeringen har lovet å investere flere hundre milliarder euro i løpet av de neste årene, spesielt for å modernisere infrastrukturen.

I juni 2022 sporet et tog av nær et bayersk alpinanlegg i Sør-Tyskland, noe som førte til at fire personer mistet livet og dusinvis ble skadet.

Tysklands dødeligste togulykke skjedde i 1998 da et høyhastighetstog operert av statseide Deutsche Bahn sporet av i Eschede i Niedersachsen, og 101 personer mistet livet.