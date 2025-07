Syrisk statlig TV rapporterte at to personer ble såret i sentrum av Damaskus, uten å oppgi nøyaktig sted.

Angrepet skjedde kort tid etter at Israels forsvarsminister Israel Katz truet med å fortsette angrepene mot syriske styrker dersom de ikke trakk seg ut av Sweida-provinsen, hvor det pågår uro mellom drusere og beduiner.