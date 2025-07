Aserbajdsjan og Russland har utvekslet formelle diplomatiske protester etter at spenningen blusset opp i etterkant av en politirazzia i den russiske byen Jekaterinburg som resulterte i at to aserbajdsjanske statsborgere døde i varetekt.

Russlands utenriksdepartement sa at de kalte inn Aserbajdsjans ambassadør i Moskva, Rahman Mustafayev, for å fremlegge en "kraftig" protest mot det de kalte nylige "uvennlige" handlinger fra Baku og "bevisste skritt" rettet mot å skade bilaterale bånd.

Under møtet ble Mustafayev overrakt en note verbale som krevde løslatelse av to russiske ansatte fra det statlige nyhetsbyrået Sputnik, som ble arrestert i Baku dagen før.

Aserbajdsjans innenriksdepartement bekreftet mandag at politiet hadde gjennomført en operasjon ved kontorene til Sputnik Aserbajdsjan i hovedstaden.

Blant de som ble arrestert var utstedets leder, Igor Kartavykh, og dets sjefredaktør, Yevgeny Belousov.

Tiltaket fulgte en politioperasjon i Jekaterinburg fredag, der to aserbajdsjanske statsborgere ble arrestert og senere døde i varetekt.

Baku har bedt om en fullstendig etterforskning og straffeforfølgelse av de ansvarlige.

Som svar kalte Aserbajdsjans utenriksdepartement inn Russlands chargé d’affaires og utstedte en diplomatisk note som protesterte mot det de beskrev som «bruk av tortur og nedverdigende behandling» av russiske politimyndigheter under avhøringen av aserbajdsjanske borgere.

Utenriksdepartementets talsperson Aykhan Hajizada sa at notatet beskrev den russiske politiets handlinger som brudd på rettslige normer og internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.

Han sa at den azerbajdsjanske siden uttrykte dyp bekymring over "etnisk intoleranse" som ble vist under razziaene og mediedekningen av hendelsen.

«Notatet understreket at disse handlingene har utløst en ekstremt negativ offentlig reaksjon i Aserbajdsjan,» sa Hajizada, og oppfordret til en snarlig og transparent etterforskning og straffeforfølgelse av de ansvarlige.

Den azerbajdsjanske ambassadøren gjentok også Bakus posisjon om at deres rettshåndhevelsesoperasjon ved Sputnik Azerbaijans kontor var i samsvar med nasjonal lov og internasjonale forpliktelser.

En straffesak er åpnet av Aserbajdsjans riksadvokatembete.

Notatet, sa Hajizada, advarte mot innblanding i Aserbajdsjans interne anliggender og anklaget russiske myndigheter for å undergrave bilaterale forhold gjennom ulovlige handlinger.