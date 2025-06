Mer enn 200 ulovlige israelske bosettere stormet Al-Aqsa-moskeen i okkuperte Øst-Jerusalem under beskyttelse av israelsk politi, ifølge myndighetene.

Anonyme kilder fra det islamske stiftelsesdepartementet sa onsdag at 217 ulovlige israelske bosettere raidet det hellige stedet.

Wadi Hilweh informasjonssenter, en lokal rettighetsgruppe, sa at 124 bosettere stormet moskeen om morgenen, og 93 brøt seg inn på stedet senere på dagen.

Bosetterne utførte talmudiske ritualer innenfor gårdsplassene under beskyttelse av israelske styrker, rapporterte nyhetsbyrået Wafa i Palestina.

Bosetterraidet kom etter gjenåpningen av moskeen etter 12 dager med stenging på grunn av en unntakstilstand som Israel implementerte under sine angrep på Iran.

Israel begynte å tillate israelske bosettere å gå inn i Al-Aqsa-området i 2003, til tross for innvendinger fra det islamske stiftelsesdepartementet.

Al-Aqsa-moskeen er verdens tredje helligste sted for muslimer. Jøder kaller området Tempelhøyden, og sier at det var stedet for to jødiske templer i antikken.

Israel okkuperte Øst-Jerusalem under den arabisk-israelske krigen i 1967. De annekterte hele byen i 1980 i et trekk som aldri ble anerkjent av det internasjonale samfunnet.