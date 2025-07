USAs president Donald Trump vil ønske fem afrikanske ledere velkommen til en lunsj i Det hvite hus 9. juli, hvor handel og næringsliv forventes å stå sentralt blant en rekke mulige temaer.

Presidentene fra fem afrikanske nasjoner – Senegal, Liberia, Guinea-Bissau, Mauritania og Gabon – vil møtes i Det hvite hus' State Dining Room for å diskutere handel, investeringer og sikkerhet, blant andre emner, ifølge tjenestemenn som uttalte seg til AFP.

Men få konkrete detaljer har kommet frem om Det hvite hus' intensjoner.

Møtet finner sted samtidig som Trump-administrasjonen fokuserer på tollsatser og handelsavtaler, og søker å sikre en stabil forsyning av kritiske mineraler. Men de fem nasjonene mangler den ekstreme mineralrikdommen som finnes i andre afrikanske land, som Den demokratiske republikken Kongo.

Sammenkomsten skjer bare dager etter at Trump-administrasjonen feiret den formelle nedleggelsen av det amerikanske utenrikshjelpsbyrået USAID, og beskrev dette som slutten på en «veldedighetsbasert modell».

Tjenestemenn fra de fem landene som snakket med AFP virket svært bevisste på Det hvite hus' tilnærming.

Liberias president Joseph Boakai aksepterte invitasjonen med et ønske om ikke lenger å være «utelukkende en mottaker av bistand», sa hans pressesekretær Kula Fofana til AFP tirsdag.

«Vår interesse er å se mer på handel og samarbeidspartnere som vil investere,» sa hun.

Den gabonske presidentens talsmann, Theophane Biyoghe, sa at møtet representerte en mulighet for synergier «sentrert rundt industrialiseringen av vår økonomi».

Konkurranse og sikkerhet

USAs rivaler Kina og Russland har nylig gjort store fremskritt i regionen, inkludert betydelige investeringer fra Beijing i flere land. Samtidig har Moskva gitt støtte til regionens nyopprettede Allianse av Sahel-stater (AES), som består av Mali, Burkina Faso og Niger.

Alliansestatene deler grenser med flere av landene som deltar på onsdagens lunsj.

Kort tid før han reiste til Washington, beskrev Guinea-Bissaus president Umaro Sissoco Embalo besøket som «svært viktig» for landet sitt.

«Økonomisk sett er dette en stor mulighet som åpner seg for oss,» erklærte han, og la til at han håpet landet hans også ville dra nytte av «støtten» USA gir til andre land.

‘Usikre besøk’

Flere verdensledere har opplevd brutale politiske overfall under besøk i Det hvite hus.

Blant dem er Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa. Under et besøk viste Trump den sørafrikanske lederen en video med grunnløse påstander om et «hvitt folkemord» som skulle finne sted i landet hans.

Mens disse episodene skjedde foran kameraene i Det ovale kontor, er de fem afrikanske presidentene som møter Trump på onsdag foreløpig ikke planlagt å møte pressen.