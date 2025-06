Kinas atomvåpenarsenal har vokst raskere enn noe annet lands, og nådde anslagsvis 600 stridshoder tidlig i 2025, noe som gir økt fart til det globale våpenkappløpet og skaper strategiske bekymringer, ifølge et uavhengig internasjonalt institutt mandag.

Landets atomvåpenbeholdning har økt med omtrent 100 stridshoder per år siden 2023, ifølge Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) i sin SIPRI Yearbook 2025, som advarer om at et nytt og farlig atomvåpenkappløp er i ferd med å ta form midt i en utbredt svekkelse av rammeverk for våpenkontroll.

Ifølge rapporten hadde Kina innen januar i år bygget eller nesten fullført rundt 350 nye siloer for interkontinentale ballistiske missiler (ICBM), og kunne ha minst like mange ICBM-er som enten Russland eller USA ved tiårsskiftet.

Rapporten sa imidlertid at selv om Kina når 1500 stridshoder innen 2035, vil dette fortsatt bare utgjøre omtrent en tredjedel av hver av de nåværende russiske og amerikanske beholdningene.

Rapporten avslørte også at nesten alle ni atomvåpenstater – USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, India, Pakistan, Nord-Korea og Israel – fortsatte å modernisere og utvide sine kjernefysiske kapasiteter i 2024.

Den totale globale atomvåpenbeholdningen gikk litt ned til 12 241, heter det i rapporten, samtidig som den likevel uttrykker bekymring for at et «farlig nytt atomvåpenkappløp er i ferd med å oppstå».

Russland opprettholder verdens største arsenal, med 5459 stridshoder, mens USA har 5177 stridshoder. De to nasjonene står for omtrent 90 % av verdens totale, heter det i rapporten.

Israel har 90 stridshoder, selv om landet ikke har bekreftet sitt atomvåpenarsenal.

Det antas å modernisere sine kapasiteter og gjennomføre en test av et missilfremdriftssystem i 2024, og ser også ut til å oppgradere sitt plutoniumproduksjonsreaktorsted ved Dimona.

Nord-Korea ble anslått å ha rundt 50 atomstridshoder per januar, det samme som i fjor. Det besitter nok spaltbart materiale til å produsere opptil 40 flere atomstridshoder.

Langvarige rivaler Pakistan og India antas å ha utvidet sine atomprogrammer i 2024, ifølge rapporten.

India antas nok en gang å ha utvidet sitt atomvåpenarsenal litt i 2024 og fortsatte å utvikle nye typer atomvåpenleveringssystemer. Det besitter 180 atomstridshoder sammenlignet med 172 i fjor.

Pakistan fortsatte også å utvikle nye leveringssystemer og akkumulere spaltbart materiale i 2024, noe som tyder på at dets atomvåpenarsenal kan utvide seg i løpet av det kommende tiåret.

Det antas å besitte 170 atomstridshoder, det samme som i 2024.

En kort væpnet konflikt mellom de to nasjonene i mai fremhevet risikoen for eskalering.