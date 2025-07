Houthis tok på seg ansvaret 7. juli for angrepet på et bulkskip i Rødehavet. Dagen før rapporterte United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) at et fartøy var blitt angrepet 51 nautiske mil sørvest for havnebyen Al-Hudaydah i Jemen.

Opptakene viser flere treffpunkter på skipet, samt væpnede Houthi-soldater som går om bord. Gruppens talsperson, Yahya Saree, uttalte at angrepet ble gjennomført med «to ubemannede båter, fem ballistiske og kryssermissiler og tre droner.»

Skipet – et liberisk bulkskip ifølge MarineTraffic – kan i slutten av videoen sees helt nedsenket i Rødehavets farvann.