USAs administrasjon har gjentatt at president Donald Trump fortsatt er åpen for å spille en meklerrolle i den flere tiår lange konflikten mellom India og Pakistan over Kashmir, og rammer et slikt initiativ som en del av hans bredere forpliktelse til å løse langvarige internasjonale tvister.

Dette kommer i etterkant av en våpenhvileavtale som ble inngått mellom de to atomvåpenbestykkede naboene 10. mai, etter en kort, men farlig eskalering preget av grenseoverskridende luftangrep, missilutvekslinger og droneaktivitet.

Selv om fiendtlighetene har opphørt, er de underliggende spenningene mellom de to nasjonene fortsatt uløste.

Under en pressebriefing tirsdag ble utenriksdepartementets talsperson Tammy Bruce spurt om Trumps potensielle rolle i mekling

the dispute over Kashmir, a territory claimed by both India and Pakistan.

‘Ingen andre’

På spørsmål om hvorvidt Det hvite hus hadde konkrete tiltak planlagt som oppfølging av Trumps uttalelser, avviste Bruce dette, og sa bare at mer informasjon kunne komme fra den utøvende grenen etter hvert.

Trump hadde tidligere tatt æren for å ha bidratt til å dempe den siste krisen mellom New Delhi og Islamabad, og uttalte i en samtale med journalister i Det ovale kontor at «Ingen andre kunne ha stoppet det,» med henvisning til den nylige oppblussingen av vold.

Diplomatisk engasjement ser ut til å være i gang på flere nivåer.

Bruce bekreftet at en pakistansk parlamentarisk delegasjon ledet av Bilawal Bhutto-Zardari møtte høytstående tjenestemenn fra utenriksdepartementet i Washington forrige uke, inkludert Under Secretary for Political Affairs Allison Hooker. Møtene fokuserte angivelig på bilateralt samarbeid og USAs støtte til våpenhvilen.

Bruce avslørte også at amerikanske tjenestemenn nylig hadde samtaler med en indisk delegasjon. Viseutenriksminister Landau møtte indiske lovgivere og bekreftet Washingtons engasjement for Indias innsats mot terrorisme.

Pakistan, for sin del, gjennomfører en aktiv diplomatisk opplysningskampanje i globale hovedsteder, med sikte på å presentere sin versjon av den nylige militære konflikten og presse på for fornyede samtaler om Kashmir.

Mens New Delhi ikke offentlig har signalisert noen vilje til å gjenoppta bilaterale forhandlinger, kan den utviklende regionale dynamikken og Washingtons tilsynelatende vilje til å fungere som en megler likevel påvirke kursen for fremtidig diplomati.

India benekter at Washington spilte noen rolle i våpenhvilen med Pakistan, som offentlig har anerkjent og takket Trump for å lette spenningene mellom de to erkerivalene.