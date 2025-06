Det israelske utenriksdepartementet opplyste at aktivister fra et Gaza-bundet skip med humanitær hjelp, som det hadde stanset, har ankommet en flyplass for utvisning.

Departementet sa i en uttalelse tidlig tirsdag at de frivillige fra "Madleen", som fraktet viktige humanitære forsyninger til det beleirede Gaza, hadde ankommet Ben Gurion Airport for å forlate Israel og returnere til sine hjemland.

Noen av dem forventes å reise i løpet av de neste timene, la det til. "De som nekter å undertegne utvisningsdokumenter og forlate Israel, vil bli brakt for en rettslig myndighet, i samsvar med israelsk lov, for å godkjenne deres utvisning."

"Konsuler fra passasjerenes hjemland møtte dem på flyplassen," sa departementet.

Israelske styrker beslagla fartøyet tidlig mandag og omdirigerte det fra oppdraget med å levere kritisk hjelp til den beleirede enklaven.

Hjelpeskipet hadde et mannskap på 12 om bord, inkludert det fransk-palestinske medlemmet av Europaparlamentet, Rima Hassan.

Activists aboard the ship also included Yasemin Acar from Germany, Baptiste Andre, Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi and Reva Viard from France, Thiago Avila from Brazil, Suayb Ordu from Türkiye, Sergio Toribio from Spain, Marco van Rennes from the Netherlands, and Omar Faiad, a journalist with Al Jazeera Mubasher, also from France.

Former US President Donald Trump commented on the incident, saying: "I think Israel has enough problems without kidnapping Greta Thunberg."