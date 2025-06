Antimuslimske angrep og hendelser med diskriminering nådde et alarmerende nytt rekordnivå i Tyskland i 2024, med mer enn 3000 dokumenterte tilfeller, kunngjorde rettighetsgruppen CLAIM.

Organisasjonen dokumenterte 3080 antimuslimske hendelser i 2024, noe som representerer en dramatisk økning på 60 % fra de 1926 tilfellene som ble rapportert i 2023. Hendelsene utgjorde i gjennomsnitt mer enn åtte tilfeller per dag gjennom hele året.

Den årlige rapporten avslørte en alarmerende eskalering i alvorlighetsgraden av angrep, inkludert to drap, 198 tilfeller av fysisk vold, hvorav tre ble klassifisert som drapsforsøk, 122 tilfeller av skade på eiendom, fire brannstiftelser og 259 andre lovbrudd, inkludert ran og utpressing.

"Antimuslimsk rasisme er ikke et marginalt fenomen. Det strekker seg fra gatene til klasserommene, fra venterom til rådhus. Det opererer i offentlige kontorer, i boligmarkedet, i kommentarfelt – og det blir mer brutalt," sa CLAIM-eksperter i sin rapport.

Kvinner var uforholdsmessig målrettet, og sto for 71 % av de individuelle ofrene. Rapporten fremhevet at synlig muslimske kvinner møter spesielt hyppig rasistisk vold. Barn har også blitt utsatt for både verbale og fysiske angrep.

De dokumenterte hendelsene spenner fra verbale overgrep og fysiske angrep til diskriminering og angrep på religiøse institusjoner, med mer enn 70 rapporterte angrep på moskeer. Muslimske markeder og restauranter ble også mål for trusler og angrep.

Økningen i antimuslimsk rasisme falt sammen med økte spenninger i Midtøsten, bemerket rapporten. Lignende topper ble observert etter terrorhendelser i Tyskland, ettersom offentlig diskurs ofte fremstilte muslimer som sikkerhetstrusler, og fremmet et miljø med mistenksomhet og diskriminering.

Rapporten fremhevet hvordan mediedekning og politiske debatter sentrert rundt sikkerhetshensyn, som ofte feilkarakteriserer islam som en trussel og muslimer som sikkerhetsrisikoer, har ført til konkrete konsekvenser for sikkerheten til muslimske individer i Tyskland.

Rapporten bemerket også at de faktiske tallene sannsynligvis er mye høyere, ettersom mange antimuslimske hendelser ikke blir rapportert. Ifølge ekspertene skjer denne underrapporteringen på grunn av flere faktorer: utilstrekkelige rapporterings- og veiledningssystemer, ofrenes mistillit til myndighetene og begrenset kompetanse i å identifisere antimuslimsk rasisme.