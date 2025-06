Russland utvider sitt militære fotavtrykk i Afrika og leverer avanserte våpen til konfliktområder i Afrika sør for Sahara, der en Kreml-kontrollert væpnet styrke er i vekst.

Moskva omgår sanksjoner pålagt av vestlige land og bruker lasteskip til å sende stridsvogner, pansrede kjøretøy, artilleri og annet verdifullt utstyr til Vest-Afrika, har The Associated Press funnet ut.

Ved hjelp av satellittbilder og radiosignaler sporet AP en konvoi av russisk-flaggede lasteskip da de foretok en nesten en måned lang reise fra Østersjøen.

Skipene fraktet haubitsere, radiostøringsutstyr og annen militær maskinvare, ifølge militære tjenestemenn i Europa som fulgte dem nøye.

Det to år gamle Africa Corps, som har forbindelser til en hemmelig gren av den russiske hæren, er i fremgang i en tid da amerikanske og europeiske tropper har trukket seg ut av regionen, tvunget ut av afrikanske land sør for Sahara som vender seg til Russland for sikkerhet.

«Vi har til hensikt å utvide vårt samarbeid med afrikanske land på alle områder, med vekt på økonomisk samarbeid og investeringer,» sa Kremls talsmann Dmitrij Peskov. «Dette samarbeidet inkluderer sensitive områder knyttet til forsvar og sikkerhet.»

For Mali

From the ports, Russian weapons are trucked to Mali.

Russia's 8,800-ton Baltic Leader and 5,800-ton Patria are among hundreds of ships that Western nations have sanctioned to choke off resources for Russia's war with Ukraine. The ships docked and unloaded in Conakry, Guinea, in late May, AP satellite images showed.

Other ships made deliveries to the same port in January. They delivered tanks, armoured vehicles and other hardware that was then trucked overland to neighbouring Mali, according to European military officials and a Malian blogger's video of the long convoy.

The AP verified the blogger's video, geolocating it to the RN5 highway leading into Bamako, the Malian capital.

After the latest delivery in Conakry, trucks carrying Russian-made armoured vehicles, howitzers and other equipment were again spotted on the overland route to Mali.

Malian broadcaster ORTM confirmed that the West African nation's army took delivery of new military equipment.

AP analysis of its video and images filmed by the Malian blogger in the same spot as the January delivery identified a broad array of Russian-made hardware, including 152 mm artillery guns and other smaller cannons.

AP also identified a wheeled, BTR-80 armoured troop carrier with radio-jamming equipment, as well as Spartak armoured vehicles and other armoured carriers, some mounted with guns.

The shipment also included at least two semi-inflatable small boats, one with a Russian flag painted on its hull, as well as tanker trucks, some marked “inflammable” in Russian on their sides.

The military officials who spoke to AP said they believe Russia has earmarked the most potent equipment, notably the artillery and jamming equipment, for its Africa Corps, not the Malian armed forces.

Africa Corps appears to have been given air power, too, with satellites spotting at least one Su-24 fighter-bomber at a Bamako air base in recent months.

Tomrommet

Franske styrker støttet antiterroroperasjoner i Mali og nabolandene Burkina Faso og Niger. Men Frankrike trakk ut sine tropper etter kupp i Mali i 2020 og 2021, i Burkina Faso i 2022 og i Niger i 2023. Russiske leiesoldater fylte tomrommet.

Wagner-gruppen, den mest kjente, ble utplassert i Sudan i 2017 og utvidet til andre afrikanske land, ofte i bytte mot gruveinnrømmelser.

Av 33 afrikanske land der russiske militærentreprenører var aktive, var flertallet Wagner-kontrollerte, ifølge USA-statlig finansiert forskning av RAND.

Men etter at Wagner-styrkene gjorde opprør i Russland i 2023 og deres leder, Jevgenij Prigozjin, ble drept to måneder senere i en mistenkelig flystyrt, strammet Moskva grepet.

Russiske militære operasjoner i Afrika ble omstrukturert, med Kreml som tok større kontroll gjennom Africa Corps.