Kina satser på en avgjørende fordel i sitt forsøk på å fremforhandle en avtale for å lette den høythengende handelskrigen med USA — dominans innen sjeldne jordarter.

Sjeldne jordartselementer, som brukes i elektriske kjøretøy, harddisker, vindturbiner og missiler, er avgjørende for moderne økonomi og nasjonalt forsvar.

Gruveboom

«Midtøsten har olje. Kina har sjeldne jordarter,» sa Deng Xiaoping, den avdøde kinesiske lederen hvis markedsvennlige reformer satte landet på veien til å bli en økonomisk stormakt, i 1992.

Siden den gang har Beijings store investeringer i statseide gruveselskaper og slappe miljøreguleringer sammenlignet med andre aktører i bransjen gjort Kina til verdens største leverandør.

Landet står nå for 92 prosent av den globale raffinerte produksjonen, ifølge Det internasjonale energibyrået.

Men strømmen av sjeldne jordarter fra Kina til produsenter rundt om i verden har avtatt etter at Beijing i begynnelsen av april begynte å kreve at innenlandske eksportører søker om lisens, noe som er allment ansett som et svar på amerikanske tariffer.

I henhold til de nye kravene, som bransjegrupper har sagt er komplekse og tregere, krever syv nøkkelelementer og relaterte magneter Beijings godkjenning for å bli sendt til utenlandske kjøpere.

Dyp innvirkning

Å sikre tilgang til de vitale elementene har blitt en topprioritet for amerikanske tjenestemenn i samtaler med kinesiske motparter, med de to sidene som møtes denne uken i London.

"Saken om sjeldne jordarter har tydeligvis ... overmannet de andre delene av handelsforhandlingene på grunn av stopp ved fabrikker i USA," sa Paul Triolo, en teknologiekspert ved Asia Society Policy Institute's Center for China Analysis, i et online seminar på mandag.

Den forstyrrelsen, som tvang den amerikanske bilgiganten Ford til midlertidig å stanse produksjonen av sin Explorer SUV, "virkelig fikk oppmerksomheten til Det hvite hus", sa Triolo.

Tjenestemenn fra de to landene sa tirsdag at de var enige om et "rammeverk" for å gå videre med handelen – med USAs handelsminister Howard Lutnick som uttrykte optimisme om at bekymringer over tilgang til sjeldne jordarter "vil bli løst" til slutt.

Sjeldne jordartsfordeler

Nedgangen i utstedelsen av lisenser har skapt frykt for at flere bilprodusenter vil bli tvunget til å stanse produksjonen mens de venter på forsendelser.

Kinas handelsministerium sa i helgen at som et «ansvarlig stort land» hadde det godkjent et visst antall eksportsøknader, og la til at det var villig til å styrke relatert dialog med «relevante land».

Men denne flaskehalsen har fremhevet Washingtons avhengighet av kinesiske sjeldne jordarter for å produsere sitt forsvarsutstyr, selv når handelsmessige og geopolitiske spenninger øker.

En F-35 jagerfly inneholder over 900 pund (mer enn 400 kilo) sjeldne jordartselementer, bemerket en nylig analyse av Gracelin Baskaran og Meredith Schwart fra Critical Minerals Security Program ved Center for Strategic and International Studies.

«Å utvikle gruvedrift og prosesseringskapasitet krever en langsiktig innsats, noe som betyr at USA vil være på defensiven i overskuelig fremtid,» skrev de.

Sjelden jordartsfordel

Henter inn forspranget

De nylige tiltakene for eksportkontroll er ikke første gang Kina har utnyttet sin dominans over forsyningskjeder for sjeldne jordarter.

Etter en maritim kollisjon i 2010 mellom en kinesisk tråler og japanske kystvaktbåter i omstridte farvann, stanset Beijing midlertidig forsendelser av sine sjeldne jordarter til Tokyo.

Episoden ansporet Japan til å investere i alternative kilder og forbedre lagringen av de vitale elementene, med begrenset suksess.

Det er «en god illustrasjon på vanskeligheten med faktisk å redusere avhengigheten av Kina», sa Triolo, og bemerket at Japan i de 15 årene siden hendelsen bare har oppnådd «marginelle gevinster».

Pentagon prøver å ta igjen, med sin «gruve-til-magnet»-strategi som har som mål å sikre en helhetlig innenlandsk forsyningskjede for nøkkelkomponentene innen 2027.

Utfordringen Washington står overfor med å konkurrere med Beijing om sjeldne jordarter, forsterkes av ren flaks: Kina sitter på verdens største reserver.

"Utvinnbare konsentrasjoner er mindre vanlige enn for de fleste andre mineralkommoditeter, noe som gjør utvinningen dyrere," skrev Rico Luman og Ewa Manthey fra ING i en analyse publisert tirsdag.

"Det er denne komplekse og kostbare utvinningen og prosesseringen som gjør sjeldne jordarter strategisk viktige," skrev de.

"Dette gir Kina en sterk forhandlingsposisjon."