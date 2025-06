Det meldes at et hjelpefartøy på vei til Gaza, som fraktet humanitære forsyninger, ble sprayet med en mystisk hvit kjemikalie av israelske droner før det ble stormet av kommandosoldater i internasjonalt farvann. Aktivister beskrev brennende øyne og hindret syn.

Hendelsen om bord på Madleen har vakt sterk fordømmelse fra rettighetsgrupper, inkludert Council on American-Islamic Relations (CAIR), som anklaget Israel for å ha brukt «kjemiske våpen» mot fredelige aktivister i det de kalte en handling av «internasjonalt piratvirksomhet og statsterrorisme».

Hjelpefartøyet på vei til Gaza – en del av Freedom Flotilla Coalition (FFC) – seilte mot Gaza da det plutselig ble omringet av israelske droner og deretter av deres styrker i internasjonalt farvann på søndag.

«Madleen», et 18 meter langt fartøy, satte seil mot Gaza 1. juni fra havnen San Giovanni Li Cuti i Catania, Sicilia, som en del av det siste oppdraget organisert av Freedom Flotilla Coalition for å bryte den israelske blokaden og levere hjelp til sultende palestinere i Gaza.

Totalt 12 personer fra forskjellige land, inkludert Baptiste Andre, Greta Thunberg, Mark Van Rennes, Pascal Maurieras, Reva Viard, Rima Hassan, Sergio Toribio, Suayb Ordu, Thiago Avila, Yanis Mhamdi og Yasemin Acar, var om bord.

Ifølge arrangørene fraktet skipet presserende nødvendige forsyninger til sivile i Gaza, inkludert morsmelkerstatning, mel, ris, bleier, kvinners sanitærprodukter, vannavsaltingssett, medisinsk utstyr, krykker og barneproteser.

Da israelske styrker nærmet seg, sa aktivister at fartøyet ble sprayet med et hvitt stoff som forårsaket forvirring og begrenset sikt. I løpet av få minutter ble kommunikasjonen deres blokkert, og forstyrrende lyder ljomet over radioen.

En hvit substans ble sluppet fra to droner som svevde over Madleen før kommunikasjonen med skipet ble brutt, fortalte medgrunnleggeren av International Solidarity Movement, Huwaida Arraf, til Al Jazeera.

«Vi vet at de hadde to droner som svevde over dem og slapp en slags kjemikalie på fartøyet. Vi vet ikke hva den kjemikalien var,» sa hun. «Noen rapporterte at øynene deres brant. Før det ble de også kontaktet av fartøyer på en veldig truende måte.»

Kort tid etter gikk israelske kommandosoldater om bord på skipet og arresterte mannskapet. Aktivistene, iført redningsvester, løftet hendene i overgivelse. Før de ble arrestert, beordret en stemme i bakgrunnen dem til å kaste telefonene sine i havet.

Som svar på angrepet på Madleen, utstedte Council on American-Islamic Relations (CAIR) en skarp fordømmelse. CAIRs nasjonale direktør, Nihad Awad, uttalte: «Vi fordømmer på det sterkeste det feige og ulovlige israelske angrepet på Madleen da det nærmet seg Gaza med sårt tiltrengte humanitære forsyninger. Dette er en åpenbar handling av internasjonalt piratvirksomhet og statsterrorisme.»

«Den israelske okkupasjonen har ingen juridisk rett til å blokkere Gazas kyst, langt mindre til å slippe kjemiske våpen på humanitære hjelpebåter og bortføre passasjerene deres i internasjonalt farvann. Den israelske regjeringen må gjøre rede for og umiddelbart løslate Madleen og dens humanitære aktivister, oppheve blokaden av hjelp til Gaza, og avslutte folkemordet.»

Mens den israelske regjeringen ikke har bekreftet stoffets natur, antydet FFC at det kan ha vært et kjemisk avskrekkingsmiddel, muligens et ikke-dødelig middel som tåregass, stinkende væske, pepperspray eller aerosol designet for å desorientere og undertrykke og brukt i folkemengdekontroll.

Denne hendelsen er ikke uten presedens. I 2010 raidet israelske styrker Mavi Marmara, et annet hjelpeskip, og drepte 10 aktivister. I 2018 ble flotiljeskip angivelig sabotert før avreise, og i 2021 brukte Israel illeluktende stinkdyrvann på palestinere på den okkuperte Vestbredden.

Eksperter sier at den hvite sprayen ser ut til å være psykologisk skremmende, kanskje for å sikre at aktivister ikke kan dokumentere avskjæringen.