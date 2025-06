Russland har utført «massive» droneangrep mot Ukrainas hovedstad, Kiev, og havnebyen Odesa, der én person ble drept og et fødehospital truffet, ifølge ukrainske myndigheter, som ber om ytterligere sanksjoner.

Moskva har opprettholdt sine angrep på Ukraina, som har svart med angrep dypt inne på russisk territorium.

Fredsforhandlinger i Istanbul i helgen resulterte i en avtale om fangeutveksling, et viktig skritt i forhandlingene, men en avtale for å avslutte konflikten er ennå ikke oppnådd.

I sentrum av Kiev ble det hørt minst 12 eksplosjoner, antiluftskyts og summingen av droner.

Flere personer ble meldt såret i angrepene, som rammet minst sju distrikter, med bygninger og biler i brann.

Fangeutveksling

Tidligere mandag gjennomførte Ukraina og Russland den første fasen av en fangeutveksling for de under 25 år, selv om det ikke ble spesifisert hvor mange soldater som var involvert.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ønsket utvekslinger av krigsfanger velkommen, men sa i forrige uke at det var "meningsløst" å holde ytterligere samtaler med den nåværende russiske delegasjonen – som han tidligere avviste som "tomme hoder" – siden de ikke kunne bli enige om en våpenhvile.

Søndag hevdet den russiske hæren også å ha angrepet den ukrainske regionen Dnipropetrovsk, som grenser til regionene Donetsk og Zaporizhzhia, som allerede delvis er under russisk kontroll – en første på mer enn tre års konflikt.

Som en betingelse for å stanse konflikten har Russland krevd at Ukraina avstår territoriene Moskva hevder å ha annektert, og at de avstår fra å bli med i NATO.

De har også avvist et foreslått 30-dagers betingelsesløst våpenhvile som Kiev og EU har bedt om, og argumenterer for at det vil tillate ukrainske styrker å bevæpne seg på nytt med vestlige leveranser.

Ukraina krever en fullstendig russisk tilbaketrekning fra sitt territorium og sikkerhetsgarantier fra Vesten, og beskriver Moskvas krav som "ultimatum".