Kunstig intelligens kan identifisere kvinner med forhøyet risiko for å utvikle brystkreft flere år før diagnosen stilles, opplyste Folkehelseinstituttet (FHI) tirsdag.

Fem forskere fra FHI, University of California og University of Washington fikk tilgang til et kommersielt tilgjengelig AI-program for å analysere mammografier fra 116 495 kvinner som deltok i et norsk screeningsprogram mellom 2004 og 2018.

Totalt utviklet 1 607 av kvinnene brystkreft.

Algoritmen klarte å forutsi hvilke kvinner som hadde høyere risiko for å utvikle brystkreft, og kunne til og med identifisere hvilket bryst som var i fare, fire til seks år før diagnosen ble stilt.

«Vi la merke til at brystet som utviklet kreft hadde en AI-score som var omtrent dobbelt så høy som det andre brystet,» sa Solveig Hofvind, som leder screeningsprogrammet og AI-prosjektet.

«Studien viser at AI-algoritmer som allerede er tilgjengelige på markedet, kan brukes til å utvikle mer personlige screeningsprogrammer,» la hun til.

FHI påpekte at AI kan brukes til tidlig oppdagelse av brystkreft, for å redusere kostnader og bedre målrette risikoutsatte grupper.

Ifølge Verdens helseorganisasjon døde 670 000 kvinner av brystkreft i 2022, som er den vanligste kreftformen blant kvinner i de fleste land.

Studien er publisert i Journal of the American Medical Association Network, som redigerer en samling av prestisjetunge medisinske tidsskrifter.

Det norske “screeningsprogrammet” lanserte også et prosjekt i fjor som involverer 140 000 kvinner for å undersøke om AI kan være like effektivt som, eller til og med bedre enn, radiologer til å diagnostisere krefttilfeller.

KILDE: AFP