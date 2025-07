Selskapet peker på tollsatser, bortfall av skatteinsentiver og en uforutsigbar reguleringspolitikk under tidligere president Donald Trump som årsaker til tapet.

Bransjen hadde lenge håpet at USA skulle bli et vekstmarked for havvind, men dette håpet fikk et tilbakeslag allerede første dag etter at Trump returnerte til Det hvite hus i januar, da han satte midlertidig stopp for nye leiekontrakter til havs. I april stanset innenriksminister Doug Burgum midlertidig Equinors Empire Wind-prosjekt i delstaten New York – en avgjørelse som senere ble omgjort.

Equinors finansdirektør Torgrim Reitan forklarer at en kombinasjon av økte tollsatser, svekket politisk støtte og fjerning av investeringsbaserte skattefradrag har redusert verdien av selskapets store terminalprosjekt i South Brooklyn, som var ment å betjene vindparker til havs.

– Nedskrivningen er hovedsakelig drevet av endringer i amerikansk regulering, spesielt knyttet til at investeringsfradrag er fjernet for nye prosjekter. I tillegg kommer økte tollsatser og presidentens ordre om å stanse nye havvindtillatelser, sier Reitan til Reuters.

Prosjektets forutsetninger har dermed endret seg dramatisk. South Brooklyn Marine Terminal var planlagt å støtte både Empire Wind og to fremtidige havvindprosjekter. Nå ser det ut til at disse ikke blir realisert, noe som påvirker lønnsomheten.

Av den totale nedskrivningen på 955 millioner dollar er 763 millioner knyttet til Empire Wind 1 og terminalprosjektet, mens resten gjelder leieavtalen for Empire Wind 2.

Equinor, som er majoritetseid av den norske staten, fikk opprinnelig tildelt leiekontrakt for Empire Wind i 2017 under Trumps første presidentperiode. Investeringsplanene fikk grønt lys i 2023, under Joe Bidens administrasjon.

Ifølge Reitan har toll på blant annet stål ført til merkostnader på over 300 millioner dollar. Mens selskapet fortsatt vil få skattefordeler for første del av Empire Wind, gjelder ikke dette for andre fase.

– Uten skatteinsentiver og uten støtte fra myndighetene, kommer vi ikke til å investere i videre utbygging, sier Reitan.

Det globale havvindmarkedet, tidligere ansett som en nøkkel i det grønne skiftet, har i økende grad blitt rammet av kostnadsøkninger og forsinkelser. Verdien av Equinors amerikanske havvindportefølje er nå redusert til 2,3 milliarder dollar etter nedskrivningene.

Empire Wind 1, som er planlagt med en kapasitet på 810 megawatt, skal kunne forsyne rundt en halv million husstander med strøm årlig når det etter planen settes i drift i 2027.

Equinor rapporterte samtidig lavere driftsresultat for andre kvartal, blant annet på grunn av lavere oljepriser.