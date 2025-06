Den sjette runden med atomforhandlinger mellom USA og Iran vil bli holdt søndag i Muscat, sa den omanske utenriksministeren torsdag, etter at USAs president Donald Trump gjentok at Teheran ikke vil få lov til å ha atomvåpen.

"Jeg er glad for å bekrefte at den sjette runden med samtaler mellom Iran og USA vil bli holdt i Muscat denne søndagen," sa utenriksminister Badr Albusaidi i et innlegg på X.

Teheran og Washington har holdt fem runder med samtaler siden april for å komme frem til en ny atomavtale som skal erstatte avtalen fra 2015, som Trump forlot i sin første periode i 2018.

Kunngjøringen fra Oman kom bare timer etter at president Donald Trump sa at amerikansk personell ble flyttet fra det potensielt "farlige" Midtøsten. Det ble tidligere rapportert at USA forberedte en “delvis” evakuering av sine ambassader i Irak, Bahrain og Kuwait.

Nukleær diplomati

Rapporter om den potensielle evakueringen presset oljeprisene opp med mer enn 4 prosent før prisene roet seg ned torsdag.

Utenlandske energiselskaper fortsatte sine operasjoner som vanlig, fortalte en høytstående irakisk tjenestemann som overvåker operasjoner i sørlige oljefelt til Reuters torsdag.

En amerikansk tjenestemann sa at utenriksdepartementet hadde godkjent frivillige avreiser fra Bahrain og Kuwait.

Trump gjentok også at han ikke ville tillate Iran å ha en atombombe midt i økende spekulasjoner om at Israel kunne angripe iranske atomanlegg. Iran truet onsdag med å angripe amerikanske militærbaser i regionen hvis det bryter ut konflikt.

Trump hadde inntil nylig uttrykt optimisme om samtalene, men sa i et intervju publisert onsdag at han var "mindre sikker" på å oppnå en avtale.

Siden han kom tilbake til kontoret i januar, har Trump gjenopplivet sin "maksimalt press"-kampanje mot Teheran, og støttet nukleær diplomati, men advarte om militær handling hvis det mislykkes.

Den amerikanske presidenten sier han har presset Israels statsminister Benjamin Netanyahu til å vente med å angripe Irans atomanlegg for å gi samtalene en sjanse, men har i økende grad signalisert at han mister tålmodigheten.

Varsel om å flytte ut

Utenriksdepartementet oppdaterte sin verdensomspennende reiseanbefaling onsdag kveld for å reflektere USAs nyeste holdning. "Den 11. juni beordret Utenriksdepartementet avreise for ikke-nødvendig amerikansk regjeringspersonell på grunn av økte regionale spenninger," heter det i anbefalingen.

USAs beslutning om å evakuere noe personell kommer på et ustabilt tidspunkt i regionen. Trumps forsøk på å oppnå en atomavtale med Iran ser ut til å ha kjørt seg fast, og amerikansk etterretning indikerer at Israel har forberedt seg på et angrep mot Irans atomanlegg.

"De blir flyttet ut fordi det kan være et farlig sted, og vi får se hva som skjer," sa Trump til journalister.

"Vi har gitt beskjed om å flytte ut." På spørsmål om noe kunne gjøres for å senke temperaturen i regionen, sa Trump: "De kan ikke ha et atomvåpen.

Veldig enkelt, de kan ikke ha et atomvåpen." Trump har gjentatte ganger truet med å angripe Iran hvis stammende samtaler om atomprogrammet mislykkes, og i et intervju som ble publisert tidligere onsdag sa han at han ble mindre sikker på at Teheran ville gå med på å slutte å berike uran, et viktig amerikansk krav.

Mens evakueringen av ikke-essensielt personell reiste bekymringer om en mulig regional opptrapping, sa en høytstående iransk sikkerhetstjenestemann til Irans Press TV torsdag at amerikanske militæravhengige som reiser ikke utgjorde en trussel.

Skipsfart i kritiske farvann

Onsdag advarte Irans forsvarsminister Washington om at Teheran ville angripe amerikanske regionale baser hvis de ble trukket inn i en krig i tilfelle atomforhandlingene mislykkes. USA har en militær tilstedeværelse over hele den store oljeproduserende regionen, med baser i Irak, Kuwait, Qatar, Bahrain og De forente arabiske emirater.

USAs forsvarsminister Pete Hegseth hadde godkjent frivillig avreise for militære pårørende fra steder over hele Midtøsten, sa en amerikansk tjenestemann. En annen amerikansk tjenestemann sa at det for det meste var relevant for familiemedlemmer som befinner seg i Bahrain - der de fleste er basert.

Onsdag advarte Storbritannias maritime byrå om at økte spenninger i Midtøsten kan føre til en eskalering i militær aktivitet som kan påvirke skipsfarten i kritiske farvann.

Det rådet fartøyer til å utvise forsiktighet mens de reiser gjennom Gulfen, Omanbukta og Hormuzstredet, som alle grenser til Iran.

Spenningene i Irak har økt siden starten av krigen i Gaza i oktober 2023, med Iran-tilknyttede væpnede grupper i landet som gjentatte ganger har angrepet amerikanske tropper, selv om angrepene har avtatt siden i fjor.

Potensielt militært angrep fra Israel

Iran vil ikke gi avkall på sin rett til urananriking på grunn av økende friksjon i regionen, sa en høytstående iransk tjenestemann til Reuters på torsdag, og la til at et «vennlig» regionalt land hadde varslet Teheran om et potensielt militært angrep fra Israel.

Tjenestemannen sa at spenningene var ment å «påvirke Teheran til å endre sin posisjon om sine atomrettigheter» under samtaler med USA på søndag i Oman.

USAs president Donald Trump sa onsdag at amerikansk personell ble flyttet ut av Midtøsten fordi det kunne være et «farlig sted», og la til at USA ikke ville tillate Iran å ha et atomvåpen.

Teheran og Washington vil holde en ny runde med samtaler i Omans hovedstad, Muscat, for å løse en flere tiår lang konflikt om Irans atomambisjoner.

Etter fem runder med diskusjoner mellom Irans utenriksminister Abbas Araqchi og Trumps Midtøsten-utsending, Steve Witkoff, gjenstår flere hindringer. Blant dem er Irans avvisning av et amerikansk krav om at de forplikter seg til å skrote urananrikingen.