Nederland har erklært de ekstreme israelske ministerne Smotrich og Ben-Gvir som persona non grata, på grunn av deres oppfordringer til "etnisk rensing" i Gazastripen i Palestina.

Den nederlandske utenriksministeren uttalte at begge menn gjentatte ganger har oppildnet til vold, støttet ulovlige jødiske bosettinger og krevd at Gaza skal okkuperes på nytt. Ben-Gvir hevdet til og med at "det ikke finnes sivile som ikke er involvert i Gaza" mens han presset på for fullstendig blokade.

Nederland sier nå at de kan støtte EU-sanksjoner mot Israel, inkludert å suspendere forskningssamarbeid, hvis Israel fortsetter å blokkere humanitær hjelp til Gaza.