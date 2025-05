Dusiner av studenter mobiliserte for å kreve omgjøring av de nylige utvisningene av tre pro-palestinske Barnard-studenter. Administrasjonen svarte med å tilkalle New York Police Department (NYPD) for å slå ned protesten.

En administrator ved Columbia hevdet at Milstein-biblioteket var utsatt for en bombetrussel og oppfordret demonstrantene til å forlate stedet. Kort tid etter ankom NYPD, ryddet området og arresterte minst ni demonstranter.

Etter arrestasjonene vendte studentene tilbake og ble holdt i det samme biblioteket, noe som fikk flere til å stille spørsmål ved sannheten i bombetrusselen som ble fremsatt tidligere på dagen.