Minst 239 barn har dødd i det vestlige Sudan siden januar på grunn av mangel på tilstrekkelig mat og medisiner, sa Sudan Doctors Network søndag.

Den sivile medisinske organisasjonen sa i en uttalelse at teamet deres dokumenterte barnedødsfall fra underernæring og kritisk mangel på mat og medisinsk utstyr i byen El Fasher, hovedstaden i delstaten Nord-Darfur, mellom januar og juni.

Den advarte om eskalerende sult og fortsatt målretting av barnas ernæringslagre i El Fasher, som fortsatt er under beleiring av de paramilitære Rapid Support Forces (RSF).

“Nettverket beklager dypt det internasjonale samfunnets fortsatte forsømmelse av Darfurs barn, som har holdt ut i mer enn et år under beleiring,” heter det i uttalelsen, og legger til at El Fasher og de omkringliggende leirene i delstaten Nord-Darfur står overfor et nesten totalt fravær av mat og medisinsk utstyr, sammen med uoverkommelige priser på grunnleggende nødvendigheter.

Det sendte ut en umiddelbar appell om å redde de gjenværende sivile i El Fasher, som det sa er under konstant beleiring og bombardement.

Uttalelsen oppfordret også regionale og internasjonale organisasjoner “til å legge press på Rapid Support Forces for å akseptere og implementere våpenhvilen som FNs generalsekretær har foreslått”.

“Umiddelbare tiltak er nødvendig for å åpne humanitære korridorer, tillate levering av nødhjelp og medisinsk utstyr, og oppheve beleiringen som har grepet El Fasher i over et år,” la det til.

Kamper mellom den sudanske hæren og RSF har rystet El Fasher siden 10. mai, til tross for internasjonale advarsler om slaget i byen, som fungerer som hovedknutepunktet for humanitære operasjoner på tvers av Darfur-regionens fem stater.

Abdel Fattah al-Burhan, formannen for Sudans suverene råd, godkjente fredag en syv dager lang humanitær våpenhvile i El Fasher.

Beslutningen kom etter en telefonsamtale fra FNs generalsekretær Antonio Guterres, ifølge en uttalelse fra det suverene rådet.

Guterres ba om implementering av en ukelang våpenhvile i den beleirede byen El Fasher for å tillate humanitær hjelp å nå de trengende.

Det suverene rådets uttalelse spesifiserte ikke når våpenhvilen ville begynne.

RSF har ikke kommet med noen umiddelbar kommentar.

RSF og hæren har vært låst i en brutal borgerkrig siden april 2023, noe som har resultert i tusenvis av dødsfall og presset Sudan inn i en av verdens verste humanitære kriser.