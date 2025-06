Palestinske helsearbeidere opplyser at israelske luftangrep har drept minst fem personer i Gaza, inkludert to spedbarn og en kvinne.

Ett angrep traff et hjem i den sentrale byen Deir al-Balah, hvor to menn og en kvinne ble drept, ifølge Al-Aqsa Martyrs Hospital, som mottok ofrene.

Sykehuset opplyste også at de mottok en fire måneder gammel gutt som ble drept i et angrep på familiens hjem i den nærliggende, tett befolkede Bureij-flyktningleiren.

En journalist fra Associated Press så de fire døde kroppene i sykehusets likhus.

I Gaza by traff et luftangrep et hjem i Sheikh Radwan-området, hvor en tre uker gammel baby ble drept, ifølge Helseministeriets akuttjeneste.

Krigen startet da Hamas-krigere stormet inn i det sørlige Israel 7. oktober 2023, hvor de drepte rundt 1 200 mennesker og tok rundt 250 som gisler. Omtrent 100 gisler er fortsatt i Gaza, hvor minst en tredjedel antas å være døde.

Israels luft- og bakkeoffensiv har ifølge Helseministeriet drept over 45 800 palestinere. Det er ikke oppgitt hvor mange av disse som var stridende, men det opplyses at kvinner og barn utgjør over halvparten av de drepte. Militæret hevder å ha drept over 17 000 Hamas-krigere, uten å legge fram bevis.

KILDE: AP