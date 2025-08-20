VERDEN
2 min lesing
Kongefamilien vil fortsette sine offisielle oppgaver mens stesønnens voldtektssak pågår
Kronprins Haakon uttalte tirsdag at kongefamilien vil fortsette å utføre sine offisielle plikter selv om hans stesønn neste år skal møte i retten, tiltalt for voldtekt. Han la til at situasjonen er krevende for alle parter.
Kongefamilien vil fortsette sine offisielle oppgaver mens stesønnens voldtektssak pågår, sier kronprinsen / TRT Norwegian
8 часов назад

Marius Borg Høiby (28), sønn av kronprinsesse Mette-Marit og Haakons stesønn, ble mandag tiltalt for 32 forhold. Tiltalen omfatter blant annet voldtekt av fire kvinner, samt vold i nære relasjoner og legemsbeskadigelse.

Ifølge hans forsvarer erkjenner Høiby enkelte av de mindre alvorlige lovbruddene, men avviser anklagene om voldtekt og grov vold. Han vil erklære seg delvis skyldig når rettssaken starter. Dersom han dømmes for de mest alvorlige punktene, risikerer han opptil ti års fengsel. Rettssaken er planlagt å begynne i januar og ventes å vare i seks uker, opplyser påtalemyndigheten.

– Det er domstolene som skal avgjøre saken, sa kronprinsen til pressen under åpningen av en industrikonferanse tirsdag. – Vi vil fortsette å ivareta våre plikter så godt vi kan, slik vi alltid gjør. For de som er involvert, er dette en svært vanskelig og belastende situasjon.

Anbefalt

Etterforskningen startet i august i fjor, da politiet mistenkte Høiby for å ha mishandlet en tidligere partner. Den gang innrømmet han å ha påført kvinnen skader mens han var ruspåvirket av kokain og alkohol, og uttrykte anger over hendelsen.

Høiby har ingen kongelig tittel og står utenfor arverekken. Han er storebror til prinsesse Ingrid Alexandra, som er nummer to i tronfølgen etter sin far.

Utforsk
Oljepriser stiger etter at Teheran vurderer å stenge Hormuzstredet
Den tyrkiske presidenten fordømmer 'avskyelig' kirkeangrepet i Damaskus og lover solidaritet med Syria
New York City på 'forhøyet' beredskap på grunn av bekymringer for gjengjeldelse etter USA's angrep på Iran
Nigerias flomofre sørger over savnede kropper mens dødstallet stagnerer
6 tyrkiske universiteter kommer inn i topp 500 i QS 2026 World University Rankings
Tyrkias Erdogan advarer om at Israels krig kan utløse en migrasjonsbølge og atomfare
EU sier at de har mottatt 'stor støtte' fra Tyrkia for å evakuere borgere ut av Teheran
Millioner av innvandrere oppgir diskriminering og rasisme som grunner til å forlate Tyskland: rapport
Tyrkia vil aldri glemme den azerbaijanske befolkningens solidaritet etter jordskjelvene: Erdogan
Trump forlenger TikTok-forbudsfrist til september
Israel angriper Imam Hussein-universitetet i Teheran
Våpenhvilen mellom India og Pakistan ble oppnådd gjennom militære samtaler, ikke amerikansk megling: Modi forteller Trump
Israel står overfor en mangel på mottakere midt i spenningen med Iran: En amerikansk tjenestemann forteller WSJ
Frykter spredning, Pakistan overvåker konflikten mellom Iran og Israel tett
Tyrkias president støtter Irans rett til selvforsvar midt i konflikten med Israel
Ta en sniktitt på TRT Global. Del din tilbakemelding!
Contact us