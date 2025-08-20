Marius Borg Høiby (28), sønn av kronprinsesse Mette-Marit og Haakons stesønn, ble mandag tiltalt for 32 forhold. Tiltalen omfatter blant annet voldtekt av fire kvinner, samt vold i nære relasjoner og legemsbeskadigelse.

Ifølge hans forsvarer erkjenner Høiby enkelte av de mindre alvorlige lovbruddene, men avviser anklagene om voldtekt og grov vold. Han vil erklære seg delvis skyldig når rettssaken starter. Dersom han dømmes for de mest alvorlige punktene, risikerer han opptil ti års fengsel. Rettssaken er planlagt å begynne i januar og ventes å vare i seks uker, opplyser påtalemyndigheten.

– Det er domstolene som skal avgjøre saken, sa kronprinsen til pressen under åpningen av en industrikonferanse tirsdag. – Vi vil fortsette å ivareta våre plikter så godt vi kan, slik vi alltid gjør. For de som er involvert, er dette en svært vanskelig og belastende situasjon.