I et intervju med MSNBC uttalte Barranco at dersom han selv hadde behandlet en fange på samme måte under sin tjeneste i marinen, ville det blitt sett på som "en krigsforbrytelse."

Han la til at faren har bodd i USA i flere tiår, og nå utsettes for brutale forhold i interneringssenteret han holdes i. Ifølge MSNBC holdes Barrancos far “i et bur sammen med 70 andre personer, med ett toalett og ingen privatliv,” i tillegg til at han kun får vann én gang om dagen og svært lite mat.