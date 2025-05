Mali, Burkina Faso og Niger har valgt å gå sin egen vei etter å ha brutt båndene med ECOWAS, den regionale blokken som lenge har vært sentral i Vest-Afrikas økonomiske og sikkerhetsrammeverk. Deres avgang signaliserer en tydelig avvisning av eksterne påvirkninger, inkludert deres tidligere kolonimakt, Frankrike, og markerer et skifte mot større selvstendighet.

Drevet av en felles ambisjon om å gjenvinne kontrollen over sine egne ressurser som gull og olje, samt sin suverenitet, har de tre statene, ledet av militærjuntaer, iverksatt en rekke dristige og raske endringer. Skiftet ble markert av en rekke militærkupp i alle tre land siden 2023, utvisningen av franske tropper, en tilstrømning av russiske styrker til regionen, og til slutt en formell utmelding fra ECOWAS 29. januar 2025.

Lederne i disse landene hevder at de gjenvinner suvereniteten over sine territorier og ressurser. Samtidig er mange av deres innbyggere oppmuntret av den anti-koloniale aktiviteten, og ser dette som en mulighet til å gjenvinne sin kultur, sine beslutninger og sin fremtid.

Ved å kaste av seg innflytelsen fra Frankrike og ECOWAS, har Sahel-statene i stedet valgt å styrke forholdet til hverandre gjennom en forsvarspakt i september 2023. Alliansen av Sahel-stater (AES) pålegger de tre nasjonene å gi gjensidig bistand ved angrep, noe som minner om NATOs artikkel 5.

“Dette er en god start for dem til å harmonisere og konkretisere sine styrker, men de trenger mer enn dette,” sa Bakary Sambe, regional direktør ved det Senegal-baserte Timbuktu-instituttet, til TRT World.

Trussel mot territorium

Behovet for samarbeid er tydelig. Flere terrorgrupper, noen tilknyttet Al-Qaida og andre alliert med Daesh, har vært involvert i en voldelig maktkamp i regionen. De dominerende fraksjonene inkluderer Jama’at Nusrat al Islam wa al Muslimeen (JNIM), tilknyttet Al-Qaida i det islamske Maghreb (AQIM), og Daeshs Sahel-provins (ISSP), tidligere kjent som Daesh i det større Sahara.

Disse gruppene har intensivert sine angrep og vunnet territorium i prosessen. Minst 3 470 mennesker har blitt drept de siste seks månedene, og 2,6 millioner er fordrevet i de tre statene, ifølge FN-tall fra desember. Terror og opprørsrelatert vold har økt i hele Afrika, men spesielt i Sahel-regionen, hvor over halvparten av ekstremistvolden på kontinentet fant sted i 2024.

Et eksempel er Barsologho-massakren i Burkina Faso i august 2024, hvor sivile ble rekruttert til å grave skyttergraver for å avverge kommende JNIM-angrep. Rettighetsgruppen Justice Collective for Barsologho, som representerer ofrenes familier, hevder at dette utsatte dem for JNIM-militante, som ankom på motorsykler og skjøt dem ned, og drepte hundrevis.

Nesten en måned senere, i september, brukte en liten gruppe JNIM-terrorister IED-er og selvmordsbiler for å angripe Modibo Keita internasjonale lufthavn utenfor Malis hovedstad Bamako, hvor de heiste et Al-Qaida-flagg på bygningen. Samme dag angrep en annen gruppe nasjonalgendarmeriets akademi, også i Bamako. Dødstallene er uklare, men internasjonale medier anslår dem til mellom 50 og 70.

Mali led også betydelige tap i nord i juli under en tre dager lang kamp i Tinzaouten, hvor tuareg-ledede separatister og andre terrorgrupper hevdet å ha drept 84 Wagner-soldater og 47 maliske soldater. Andriy Yusov, en talsperson for Ukrainas militære etterretning, ble sitert av statlige medier for å si at “opprørerne mottok all nødvendig informasjon de trengte.”

Mali kuttet umiddelbart forbindelsene med Ukraina. Siden den gang har Kiev blitt anklaget for å gi droner og støtte til tuareg-opprørere i Mali, en påstand de har avvist.

Nytt lekeområde for makt

Likevel har den påståtte Ukraina-Russland-innflytelsen i Sahel avdekket en ny realitet for regionen. “Jeg tror at utover dette problemet mellom ECOWAS og Vesten, ser vi også risikoen for at regionen vår kan bli en ny lekeplass for stormakter som konkurrerer på vårt territorium,” sa Sambe.

For å møte slike utfordringer har AES prioritert internt samarbeid. “Det er noe positivt for regionen å harmonisere sine strategier,” sa Sambe til TRT World. “Men samtidig tror jeg de vil trenge mer kapasitet, spesielt når vi vet at bare Katiba Masina har mer enn 8 000 stridende. ”Katiba Masina, alliert med Ansar Dine, er en av mange ekstremistiske væpnede grupper som opererer i Mali.

Ovigwe Eguegu, en politisk analytiker ved Development Reimagined, et internasjonalt utviklingskonsulentfirma, fortalte TRT World at selv om Sahel-hærene viser motstandskraft, står de overfor betydelige strukturelle utfordringer.

“Disse er egentlig hærer med dype, dype utfordringer. Og det handler om våpen pluss kompetanse pluss kapabiliteter, men disse kapabilitetene krever sterke forsvars- og militærpartnerskap for å bygges opp. Og disse kapabilitetene tar tid å bygge, ikke sant?” sa Eguegu til TRT World.

Han fortsatte: “Nå, om de har så mye tid, er en annen sak fordi vi allerede kan se at selv terrorgruppene i regionen blir styrket dag for dag og er i stand til å utføre svært ødeleggende angrep.”

Komplekst problem

Sahel står også overfor utfordringer fra etniske tuareg- eller fulani-separatister, som noen ganger allierer seg med radikale terrorgrupper.

Hva er da løsningen på et komplekst problem, formet av tiår med dårlig behandling av etniske grupper, en ulmende ekstremistisk opprørskamp og svikt fra ulike sivile regjeringer i å bekjempe dem uten hjelp utenfra?

For militærlederne i Mali, Burkina Faso og Niger ligger svaret i forbedret sikkerhetssamarbeid. AES planlegger å utplassere en felles styrke på 5 000 soldater over AES-territoriet, utstyrt med egne luftressurser, utstyr og etterretningsressurser.

Landene har også styrket sine sivile kampstyrker ved å rekruttere ungdom. “Å gjøre unge mennesker i kampalder til soldater krever mye trening og ressurser. Burkina Faso har gjort store fremskritt i denne forbindelse ved å mobilisere sitt frivillige korps og ungdom til å danne et frivillig korps,” sa Eguegu.

Juntaene har også støttet ulike væpnede grupper som er alliert med staten for å hjelpe til i kampen mot disse væpnede gruppene.

Trioen har også vendt seg bort fra Vesten og deres regionale naboer for hjelp. De har rekruttert russiske tropper fra Africa Corps, gruppen under Moskvas ledelse som tok kontroll over Russlands operasjoner i Afrika etter Wagners kollaps.

I tillegg til forsterkninger av mannskap, har de mottatt tyrkiske Bayraktar-TB2 og Akinci-droner samt kinesiske kommersielle droner. Mali har også inngått avtaler med det kinesiske selskapet Norinco for å motta militært utstyr, opplæring og teknologioverføringer.

Men vil det fungere?

Muligheten for alliansen

Utmeldingen fra ECOWAS – som har sanksjonert trioen – har etterlatt statene i en blindsone, spesielt når det gjelder etterretningsdeling med naboland.

“Så det at disse tre landene er i sentrum av det betyr at de alltid har trengt støtte fra omkringliggende land, spesielt kystland, for å spore våpenflyt og økonomiske strømmer. Så den typen etterretningsdeling har vært en stor, stor del utover selve kampene og den kinetiske delen av sikkerhetssamarbeidet,” sier Ovigwe.

Analytikere sier at de trakk seg ut for brått i stedet for strategisk, noe som har etterlatt økonomiene og militæret med en tynn pute å falle tilbake på. Eksperter advarer om at utmeldingen fra ECOWAS ikke nødvendigvis vil styrke sikkerheten i regionen, spesielt med tilstrømningen av russiske tropper.

“Hvis de fortsetter å isolere seg innenfor AES, betyr det at det er en stor russisk tilstedeværelse midt i ECOWAS-området. Og det vi må vite er at vi ikke kan ha full sikkerhet hvis vi har områder med usikkerhet innenfor området,” sa Bakary.

I tillegg har disse opprørene spredt seg til Vest-Afrikas kystland, som Benin og Elfenbenskysten, en region som i 2024 opplevde mer enn 500 ekstremistiske hendelser innenfor 50 km fra grensene.

“Vi har aldri vært i en situasjon hvor vi ser en reell risiko for konfrontasjon mellom land, konflikter mellom stater, som nå når vi ser eskaleringen i retorikken mellom Elfenbenskysten og Burkina Faso, mellom Niger og Benin,” sa Bakary til TRT World.

Til slutt, for å se om den nye enhetlige troppsinndelingen, våpnene og ungdomsrekrutteringen kan stanse fremrykkingen av terrorgrupper og militser, må man være tålmodig.

Som Ovigwe sier: “Så vi må følge med og se om de nåværende partnerskapene som disse landene i AES har med Kina, Russland, Tyrkia og andre land er i stand til å gi dem de kapabilitetene de trenger for å forsvare sine land, sin suverenitet og nasjonale sikkerhet.”

