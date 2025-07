Forskere har for første gang skaffet fotografisk bevis for en dobbel detonasjonssupernova ved hjelp av European Southern Observatorys Very Large Telescope i Chile.

Eksplosjonen av en stjerne, kalt en supernova, er en enormt voldsom hendelse.

Det involverer vanligvis en stjerne som er mer enn åtte ganger solens masse, som tømmer sitt kjernefysiske brensel og gjennomgår en kjernefysisk kollaps, og utløser en enkelt kraftig eksplosjon.

Men en sjeldnere type supernova involverer en annen type stjerne, en stjerneglød kalt en hvit dverg, med en dobbel detonasjon.

De påfølgende eksplosjonene utslettet en hvit dverg som hadde en masse omtrent lik solen og lå omtrent 160 000 lysår fra jorden i retning stjernebildet Dorado i en galakse nær Melkeveien kalt den store Magellanske skyen.

Et lysår er avstanden lyset tilbakelegger på et år.

Bildet viser åstedet for en eksplosjon omtrent 300 år etter at den fant sted, med to konsentriske skall av elementet kalsium som beveger seg utover.

«Ingenting gjenstår»

«Ingenting gjenstår. Den hvite dvergen er fullstendig forstyrret,» sa Priyam Das, en doktorgradsstudent i astrofysikk ved University of New South Wales Canberra i Australia, hovedforfatteren av studien som ble publisert onsdag i Journal of Nature Astronomy."

«Tidsforsinkelsen mellom de to detonasjonene bestemmes i hovedsak av tiden det tar for heliumdetonasjonen å reise fra den ene polen av stjernen helt rundt til den andre. Det er bare omtrent to sekunder,» sa astrofysiker og medforfatter av studien, Lvo Seitenzahl, en gjesteforsker ved Australian National University i Canberra.

Forskerne brukte Very Large Telescopes Multi Unit Spectroscopic Explorer, eller MUSE, instrument for å kartlegge fordelingen av forskjellige kjemiske elementer i supernovaens etterspill.

Rettsmedisinsk astronomi

Kalsium sees i blått på bildet – en ytre ring forårsaket av den første detonasjonen og en indre ring av den andre.

Disse to kalsiumskallene representerer «det perfekte rykende pistolbeviset for dobbeltdetonasjonsmekanismen,» sa Das.

Han la også til at «Vi kan kalle dette 'rettsmedisinsk astronomi' – mitt oppdiktede begrep – siden vi studerer de døde restene av stjerner for å forstå hva som forårsaket døden.»

Stjerner med opptil åtte ganger massen til vår sol ser ut til å være bestemt til å bli en hvit dverg.

I tillegg til sin vitenskapelige betydning, gir bildet estetisk verdi.

«Det er vakkert,» sa Seitenzahl. «Vi ser fødselsprosessen av elementer i en stjernes død».

«The Big Bang laget bare hydrogen og helium og litium. Her ser vi hvordan kalsium, svovel eller jern lages og spres tilbake i vertsgalaksen, en kosmisk syklus av materie,» la han til.