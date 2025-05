Kreml uttalte mandag at det er for tidlig å diskutere et mulig format for fireparts fredssamtaler foreslått av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, og gjentok sine bekymringer rundt hans mandat som folkevalgt.

Zelenskyj fortalte nyhetsbyrået Associated Press i et intervju publisert lørdag at han foretrekker fireparts samtaler mellom USA, Ukraina, Russland og EU. Han uttalte at det ville være "svært farlig" dersom Washington og Moskva skulle holde samtaler om å avslutte krigen i Ukraina uten Kievs deltakelse.

Hans uttalelser kom etter kommentarer fra USAs president Donald Trump, som antydet at Washington og Moskva allerede hadde vært i kontakt angående Ukraina. Trump ga ingen detaljer, og Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov ble sitert av nyhetsbyrået Interfax 27. januar med uttalelsen om at direkte kontakter mellom Moskva og Trump-administrasjonen ennå ikke var i gang.

Da Kremls talsmann Dmitrij Peskov mandag ble spurt om Zelenskyjs tanker rundt formatet for fremtidige samtaler, svarte han: "Så langt har ingen diskutert på en seriøs måte en mulig kombinasjon av deltakere i forhandlingene."

"Så langt antar vi at den ukrainske presidenten ikke har rett til å holde slike samtaler," la han til.

Moskva har lenge hevdet at det faktum at Zelenskyj ikke ble gjenvalgt i fjor da hans femårsperiode utløp – på grunn av innføringen av krigsrett – betyr at han ikke har juridisk myndighet til å signere en fredsavtale. Kiev avviser dette som et uærlig forsøk på å komplisere forhandlingene.

Peskov uttalte også at det er vanskelig å diskutere det mulige formatet for samtaler så lenge et dekret fra 2022, signert av Zelenskyj, fortsatt er i kraft. Dette dekretet forbyr samtaler med Russland så lenge president Vladimir Putin sitter ved makten. Moskva krever at dekretet må oppheves.

"Å diskutere den mulige sammensetningen av deltakere (i fredssamtaler) mens dekretet fortsatt er i kraft, er sannsynligvis å foregripe begivenhetene," sa Peskov.

Putin og Trump har ennå ikke snakket sammen på telefon siden Trumps innsettelse. Da Peskov mandag ble spurt om dette, svarte han at kontakter "tilsynelatende" var planlagt, men at det foreløpig ikke var noe nytt å si om saken.

To russiske kilder med kjennskap til diskusjonene har fortalt Reuters at Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater blir sett på av Russland som mulige steder for et toppmøte mellom de to lederne.

