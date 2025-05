Ukraina hevder at minst 14 personer ble drept i et russisk rakettangrep på byen Poltava dagen før.

«Dødstallet har steget til 14 personer, inkludert to barn. Én person døde på sykehuset,» het det i en uttalelse fra Poltava regionale militæradministrasjon på Telegram søndag.

Uttalelsen opplyste også at 17 personer ble såret, inkludert fire barn, og at 22 andre ble reddet fra området der angrepet fant sted.

Tidligere hadde Poltava regionale militæradministrasjon opplyst at 12 personer var drept i angrepet, og at søk- og redningsarbeidet på stedet for lørdagens angrep fortsatt pågår.

Videre ble det rapportert at 18 bolighus og et ukjent antall barnehager i Poltava ble skadet. Det ble også erklært tre dager med nasjonal sorg i regionen frem til 4. februar.

Kiev oppfordrer allierte til å handle

Lørdag hevdet Ukrainas luftforsvar på Telegram at Russland hadde avfyrt over 40 raketter mot landet. Det ble ikke gitt detaljer om hvor mange av rakettene som ble skutt ned.

Samme dag understreket Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj behovet for ytterligere støtte til Kiev.

«Hvert luftforsvarssystem, hver avskjæringsrakett, betyr et liv reddet. Det er avgjørende at våre partnere handler, oppfyller våre avtaler og øker presset på Russland,» sa Zelenskyj på X.

Russlands forsvarsdepartement hevdet at de med suksess gjennomførte et nattlig angrep på gass- og energiinfrastruktur som støtter Ukrainas militærindustrielle kompleks.

