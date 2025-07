USAs president Donald Trump har sagt at han ønsker at «folket i Gaza skal være trygge», midt under de fortsatte israelske angrepene på det beleirede palestinske territoriet.

«Jeg ønsker at folket i Gaza skal være trygge, enda viktigere,» sa Trump til journalister, da han ble spurt om han fortsatt støtter et forslag om at USA skal «overta» Gaza.

«Jeg ønsker å se trygghet for folket i Gaza. De har gått gjennom et helvete,» sa han.

Trump lanserte først ideen om amerikansk kontroll over Gaza i februar – et forslag som ble bredt avvist av land over hele verden – men han har fortsatt å referere til det de siste månedene.

Tidligere denne uken sa han at han håper en våpenhvile kan oppnås i Gaza «en gang neste uke» og bekreftet planer om å møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Washington for å diskutere både Gaza og Iran.

Torsdag fortsatte Israel sin nådeløse bombing av den blokkerte enklaven, og drepte over 100 palestinere, inkludert hjelpesøkere.

Israels krigføring i Gaza

Siden oktober 2023 har Israel utført militære operasjoner i Gaza.

Palestinere har registrert at over 57 000 palestinere er drept, de fleste av dem kvinner og barn.



Ifølge det offisielle palestinske nyhetsbyrået WAFA fryktes det at rundt 11 000 palestinere ligger begravet under ruinene av ødelagte hjem.



Eksperter hevder imidlertid at det faktiske dødstallet er betydelig høyere enn det Gaza-myndighetene har rapportert, og anslår at det kan være rundt 200 000.

Washington bevilger 3,8 milliarder dollar i årlig militær finansiering til sin mangeårige allierte Israel.



Siden oktober 2023 har USA brukt over 22 milliarder dollar på å støtte Israels krigføring i Gaza og kriger i nabolandene.



Til tross for at høytstående amerikanske tjenestemenn har kritisert Israel for det høye antallet drepte sivile i Gaza, har Washington så langt motsatt seg krav om å stille betingelser for våpenoverføringer.